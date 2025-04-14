https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/aydin-cinede-saadet-zinciri-kurdu-490-kisiyi-100-milyon-dolandirdi-1095372080.html

Aydın Çine'de saadet zinciri kurdu, 490 kişiyi 100 milyon dolandırdı

Aydın Çine'de saadet zinciri kurdu, 490 kişiyi 100 milyon dolandırdı

Sputnik Türkiye

Aydın Çine'de kendisini 'Beyza' diye tanıtan kadın Stonex adlı uygulama üzerinden kurduğu 'saadet zinciri' ile 490 kişiyi 100 milyon dolandırdı. 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T11:49+0300

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türki̇ye

aydın

çine

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

saadet zinciri

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Aydın'ın Çine ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayı gündem oldu. Yaklaşık 49 bin nüfusa sahip olan ilçede neredeyse 100 kişiden bir kişi kurulan saadet zincirine parasını kaptırdı. Stonex uygulaması üzerinden kurulan zincirin mağdurlarının sayısı 490'ı bulurken, kaptırılan para miktarı ise 100 milyon lirayı geçti. Sistem önce çalıştı sonra büyük bir vurguna döndüRamazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilen dolandırıcılık olayı iddialara göre şöyle gelişti. Yeni Asır'ın haberine göre, ilçede Stonex adlı uygulama üzerinden kurulan saadet zincirine 490 kişi 100 milyon lira kaptırdı. Dolandırıcılık yöntemi ise şöyle işledi: Stotex isimli uygulama içinde gruplar oluşturuldu ve yatırım fırsatları anlatıldı. Örneğin, 500 TL yatıran biri pamuk alabiliyor, 5 gün içinde günlük kazanç elde ediyordu. Sistem ilk başta sorun yaşatmadan çalıştı ama sonrasında büyük bir vurguna dönüştü. Saadet zincirini başlatan isim anlattıİlçede saadet zincirini başlatan kişi olarak tanıtan ve kendisi de mağdur olan Mustafa Bozdağ, sosyal medyada tanıştığı ve güven duyduğu bir kişi sayesinde başladığını anlattı. Bozdağ yaşananları şöyle anlattı:

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aydın, çine, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, saadet zinciri