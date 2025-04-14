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Aydın Çine'de saadet zinciri kurdu, 490 kişiyi 100 milyon dolandırdı
Aydın Çine'de saadet zinciri kurdu, 490 kişiyi 100 milyon dolandırdı
Sputnik Türkiye
Aydın Çine'de kendisini 'Beyza' diye tanıtan kadın Stonex adlı uygulama üzerinden kurduğu 'saadet zinciri' ile 490 kişiyi 100 milyon dolandırdı. 14.04.2025, Sputnik Türkiye
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Aydın'ın Çine ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayı gündem oldu. Yaklaşık 49 bin nüfusa sahip olan ilçede neredeyse 100 kişiden bir kişi kurulan saadet zincirine parasını kaptırdı. Stonex uygulaması üzerinden kurulan zincirin mağdurlarının sayısı 490'ı bulurken, kaptırılan para miktarı ise 100 milyon lirayı geçti. Sistem önce çalıştı sonra büyük bir vurguna döndüRamazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilen dolandırıcılık olayı iddialara göre şöyle gelişti. Yeni Asır'ın haberine göre, ilçede Stonex adlı uygulama üzerinden kurulan saadet zincirine 490 kişi 100 milyon lira kaptırdı. Dolandırıcılık yöntemi ise şöyle işledi: Stotex isimli uygulama içinde gruplar oluşturuldu ve yatırım fırsatları anlatıldı. Örneğin, 500 TL yatıran biri pamuk alabiliyor, 5 gün içinde günlük kazanç elde ediyordu. Sistem ilk başta sorun yaşatmadan çalıştı ama sonrasında büyük bir vurguna dönüştü. Saadet zincirini başlatan isim anlattıİlçede saadet zincirini başlatan kişi olarak tanıtan ve kendisi de mağdur olan Mustafa Bozdağ, sosyal medyada tanıştığı ve güven duyduğu bir kişi sayesinde başladığını anlattı. Bozdağ yaşananları şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/mardinli-gelin-kendini-melek-kocasini-mehdi-babasini-peygamber-ilan-etti-aileyi-dolandirip-evleri-1095256112.html
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aydın, çine, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, saadet zinciri
aydın, çine, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, saadet zinciri

Aydın Çine'de saadet zinciri kurdu, 490 kişiyi 100 milyon dolandırdı

11:49 14.04.2025 (güncellendi: 11:50 14.04.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSahte e-postalarla kimlik hırsızlığına dikkat: Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemleri artıyor
Sahte e-postalarla kimlik hırsızlığına dikkat: Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemleri artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Aydın Çine'de kendisini 'Beyza' diye tanıtan kadın Stonex adlı uygulama üzerinden kurduğu 'saadet zinciri' ile 490 kişiyi 100 milyon dolandırdı.
Aydın'ın Çine ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayı gündem oldu. Yaklaşık 49 bin nüfusa sahip olan ilçede neredeyse 100 kişiden bir kişi kurulan saadet zincirine parasını kaptırdı. Stonex uygulaması üzerinden kurulan zincirin mağdurlarının sayısı 490'ı bulurken, kaptırılan para miktarı ise 100 milyon lirayı geçti.

Sistem önce çalıştı sonra büyük bir vurguna döndü

Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilen dolandırıcılık olayı iddialara göre şöyle gelişti. Yeni Asır'ın haberine göre, ilçede Stonex adlı uygulama üzerinden kurulan saadet zincirine 490 kişi 100 milyon lira kaptırdı. Dolandırıcılık yöntemi ise şöyle işledi: Stotex isimli uygulama içinde gruplar oluşturuldu ve yatırım fırsatları anlatıldı. Örneğin, 500 TL yatıran biri pamuk alabiliyor, 5 gün içinde günlük kazanç elde ediyordu. Sistem ilk başta sorun yaşatmadan çalıştı ama sonrasında büyük bir vurguna dönüştü.

Saadet zincirini başlatan isim anlattı

İlçede saadet zincirini başlatan kişi olarak tanıtan ve kendisi de mağdur olan Mustafa Bozdağ, sosyal medyada tanıştığı ve güven duyduğu bir kişi sayesinde başladığını anlattı. Bozdağ yaşananları şöyle anlattı:

"Kendisini Beyza Soylu olarak tanıtan bir kadınla sosyal medyada konuşmaya başladık. Bana Stonex adlı uygulamadan bahsetti. Uygulamanın 2016 yılında İstanbul Borsası'na girdiğini, yetki belgesi olduğunu ve yasal olduğunu söyledi. Ben bu uygulamaya girdiğimde 300 lirayla başladım. Biz uygulamaya ilk girenler olduğumuz için bir para kaybı yaşamadık. Fakat son uygulamaya katılan kişiler, güncellemelerle birlikte gelen ürünleri alarak kısa süreli paralar yatırdıkları için mağdur oldular. Böyle olacağını bilseydim, ben de girmezdim. Ben ve arkadaşlarım dolandırıldığı için savcılığa başvuruda da bulundum."

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