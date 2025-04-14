https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/altay-bayindirin-premier-lig-macerasi-kabus-gibi-basladi-il-macinda-4-gol-yedi-1095364425.html
Altay Bayındır'ın Premier Lig macerası kabus gibi başladı: İlk maçında 4 gol yedi
Altay Bayındır'ın Premier Lig macerası kabus gibi başladı: İlk maçında 4 gol yedi
Sputnik Türkiye
Premier Lig’de Manchester United formasıyla ilk kez kaleye geçen milli kaleci Altay Bayındır, Newcastle United deplasmanında kalesinde 4 gol gördü. Onana’nın... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T08:13+0300
2025-04-14T08:13+0300
2025-04-14T08:13+0300
spor
altay bayındır
newcastle
manchester united
newcastle united
premier lig
vitor pereira
altay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/14/1055700886_0:0:941:529_1920x0_80_0_0_0712458ffd13482a82f97309bbe23b23.jpg
Manchester United'ın yeni transferi Altay Bayındır, Premier Lig’deki ilk maçında kalesinde 4 gol gördü. Onana’nın performans eleştirileri sonrası kaleye geçen Altay, beklenen çıkışı gösteremedi. St. James’ Park’ta oynanan mücadelede, Altay’ın kaledeki ilk deneyimi hüsranla sonuçlandı.İlk yarıda karşılıklı gollerMaçın 24. dakikasında Sandro Tonali ile öne geçen Newcastle’a, Manchester United 37. dakikada Alejandro Garnacho ile yanıt verdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.İkinci yarıda Newcastle fırtınası estiİkinci devreye hızlı başlayan ev sahibi, 49. ve 64. dakikalarda Harvey Barnes’ın attığı gollerle farkı ikiye çıkardı. 77. dakikada Bruno Guimaraes, skoru 4-1 yaparak maçı noktalayan isim oldu. Newcastle, 5 isabetli şutunun 4’ünü gole çevirerek hücumda dikkat çeken bir performans sergiledi.Newcastle’dan Şampiyonlar Ligi yolunda büyük adımAlınan bu galibiyetle üst üste 4. maçını kazanan Newcastle United, puanını 56’ya yükseltti ve Premier Lig’de 4. sıraya yerleşti. Manchester City ve Chelsea’nin birer maçı eksik olsa da Newcastle’ın Avrupa hedefi netleşmiş durumda.Manchester United form düşüklüğündeManchester United, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. 38 puanda kalan takım, zirve yarışında ciddi yara aldı. Altay Bayındır’ın da kötü başlangıcıyla birlikte takımın form grafiği düşüşe geçti. Bir sonraki hafta Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Wolves ile karşılaşacaklar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/dunyanin-en-cok-kazanan-teknik-direktorleri-aciklandi-turkiyeden-bir-isim-listede-1095363779.html
newcastle
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/14/1055700886_24:0:859:626_1920x0_80_0_0_3e8086e44d065f2a8df7283edb58455f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altay bayındır, newcastle, manchester united, newcastle united, premier lig, vitor pereira, altay
altay bayındır, newcastle, manchester united, newcastle united, premier lig, vitor pereira, altay
Altay Bayındır'ın Premier Lig macerası kabus gibi başladı: İlk maçında 4 gol yedi
Premier Lig’de Manchester United formasıyla ilk kez kaleye geçen milli kaleci Altay Bayındır, Newcastle United deplasmanında kalesinde 4 gol gördü. Onana’nın yerine sahaya çıkan Altay, takımının 4-1’lik yenilgisini engelleyemedi. Bu sonuçla Newcastle Şampiyonlar Ligi yarışında kritik bir adım attı.
Manchester United'ın yeni transferi Altay Bayındır, Premier Lig’deki ilk maçında kalesinde 4 gol gördü. Onana’nın performans eleştirileri sonrası kaleye geçen Altay, beklenen çıkışı gösteremedi. St. James’ Park’ta oynanan mücadelede, Altay’ın kaledeki ilk deneyimi hüsranla sonuçlandı.
İlk yarıda karşılıklı goller
Maçın 24. dakikasında Sandro Tonali ile öne geçen Newcastle’a, Manchester United 37. dakikada Alejandro Garnacho ile yanıt verdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda Newcastle fırtınası esti
İkinci devreye hızlı başlayan ev sahibi, 49. ve 64. dakikalarda Harvey Barnes’ın attığı gollerle farkı ikiye çıkardı. 77. dakikada Bruno Guimaraes, skoru 4-1 yaparak maçı noktalayan isim oldu. Newcastle, 5 isabetli şutunun 4’ünü gole çevirerek hücumda dikkat çeken bir performans sergiledi.
Newcastle’dan Şampiyonlar Ligi yolunda büyük adım
Alınan bu galibiyetle üst üste 4. maçını kazanan Newcastle United, puanını 56’ya yükseltti ve Premier Lig’de 4. sıraya yerleşti. Manchester City ve Chelsea’nin birer maçı eksik olsa da Newcastle’ın Avrupa hedefi netleşmiş durumda.
Manchester United form düşüklüğünde
Manchester United, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. 38 puanda kalan takım, zirve yarışında ciddi yara aldı. Altay Bayındır’ın da kötü başlangıcıyla birlikte takımın form grafiği düşüşe geçti. Bir sonraki hafta Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Wolves ile karşılaşacaklar.