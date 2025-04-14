https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/altay-bayindirin-premier-lig-macerasi-kabus-gibi-basladi-il-macinda-4-gol-yedi-1095364425.html

Altay Bayındır'ın Premier Lig macerası kabus gibi başladı: İlk maçında 4 gol yedi

Altay Bayındır'ın Premier Lig macerası kabus gibi başladı: İlk maçında 4 gol yedi

Sputnik Türkiye

Premier Lig’de Manchester United formasıyla ilk kez kaleye geçen milli kaleci Altay Bayındır, Newcastle United deplasmanında kalesinde 4 gol gördü. Onana’nın... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T08:13+0300

2025-04-14T08:13+0300

2025-04-14T08:13+0300

spor

altay bayındır

newcastle

manchester united

newcastle united

premier lig

vitor pereira

altay

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Manchester United'ın yeni transferi Altay Bayındır, Premier Lig’deki ilk maçında kalesinde 4 gol gördü. Onana’nın performans eleştirileri sonrası kaleye geçen Altay, beklenen çıkışı gösteremedi. St. James’ Park’ta oynanan mücadelede, Altay’ın kaledeki ilk deneyimi hüsranla sonuçlandı.İlk yarıda karşılıklı gollerMaçın 24. dakikasında Sandro Tonali ile öne geçen Newcastle’a, Manchester United 37. dakikada Alejandro Garnacho ile yanıt verdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.İkinci yarıda Newcastle fırtınası estiİkinci devreye hızlı başlayan ev sahibi, 49. ve 64. dakikalarda Harvey Barnes’ın attığı gollerle farkı ikiye çıkardı. 77. dakikada Bruno Guimaraes, skoru 4-1 yaparak maçı noktalayan isim oldu. Newcastle, 5 isabetli şutunun 4’ünü gole çevirerek hücumda dikkat çeken bir performans sergiledi.Newcastle’dan Şampiyonlar Ligi yolunda büyük adımAlınan bu galibiyetle üst üste 4. maçını kazanan Newcastle United, puanını 56’ya yükseltti ve Premier Lig’de 4. sıraya yerleşti. Manchester City ve Chelsea’nin birer maçı eksik olsa da Newcastle’ın Avrupa hedefi netleşmiş durumda.Manchester United form düşüklüğündeManchester United, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. 38 puanda kalan takım, zirve yarışında ciddi yara aldı. Altay Bayındır’ın da kötü başlangıcıyla birlikte takımın form grafiği düşüşe geçti. Bir sonraki hafta Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Wolves ile karşılaşacaklar.

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