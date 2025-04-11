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MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın DEM Parti Heyeti ile görüşmesi takdire şayandır
MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın DEM Parti Heyeti ile görüşmesi takdire şayandır
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Şubat'taki İmralı çağrısının karşılık bulması gerektiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın terörden kurtuluş için samimi ve... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.MHP lideri Bahçeli, küresel gerilimlerin insanlık vicdanını yaraladığını ve barış umutlarını zayıflattığını belirterek, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı şiddetle kınadı. Bahçeli, BM’nin derhal harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail’e karşı askeri, siyasi ve ekonomik yaptırımların uygulanmasını talep etti. 'Görüşme takdire şayandır'Türkiye’nin terörden arınması için 27 Şubat İmralı çağrısının karşılık bulması gerektiğini ifade eden Bahçeli şu ifadeleri kullandı:'CHP, içine düştüğü yolsuzluk batağında'Bahçeli, CHP’yi yolsuzluk ve demokratik tutarsızlıkla eleştirirken, Cumhur İttifakı’nın milli birlik ve terörle mücadeledeki kararlılığını vurgularken şöyle konuştu:
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MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın DEM Parti Heyeti ile görüşmesi takdire şayandır

17:57 11.04.2025 (güncellendi: 18:07 11.04.2025)
© Muhammed Abdullah KurtarMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© Muhammed Abdullah Kurtar
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Şubat'taki İmralı çağrısının karşılık bulması gerektiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın terörden kurtuluş için samimi ve yapıcı duruşunu vurguladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmeyi içerik ve sembolik anlamda takdir ettiğini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.
MHP lideri Bahçeli, küresel gerilimlerin insanlık vicdanını yaraladığını ve barış umutlarını zayıflattığını belirterek, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı şiddetle kınadı. Bahçeli, BM’nin derhal harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail’e karşı askeri, siyasi ve ekonomik yaptırımların uygulanmasını talep etti.

'Görüşme takdire şayandır'

Türkiye’nin terörden arınması için 27 Şubat İmralı çağrısının karşılık bulması gerektiğini ifade eden Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme hem içerik hem ilerleyiş hem de simgesel ifade bakımından takdire şayandır. Meselenin sahibi Türkiye Cumhuriyeti devletidir. DEM Parti’nin tutarlı açıklamalarına ve gerçekçi adımlarına Sayın Cumhurbaşkanımızın müstesna, muteber ve mütekâmil şekilde muamelede bulunması terörsüz Türkiye umutlarını çok daha güçlendirmiştir. Elbette PKK terör örgütünün kongresini toplayarak Siyonist ve emperyalist komploların devreye girmesine fırsat vermeden silah bırakması ve örgütsel feshi sonuçlandırması kısa süre içinde temin edilmelidir. Üçüncü tarafların suyu bulandırmasına, akılları çelmesine, nifak kazanını ateşlemelerine azami düzey ve ölçüde hazırlıklı olmanın yanında tedbir ve temkini elde bırakmamak esasen ve usulen zorunluluktur. Şu günler oldukça kırılgan ve naziktir. Karşılıklı güven, empati ve hoşgörü çemberinde terörsüz Türkiye vuslatının şafağı sökmelidir.

'CHP, içine düştüğü yolsuzluk batağında'

Bahçeli, CHP’yi yolsuzluk ve demokratik tutarsızlıkla eleştirirken, Cumhur İttifakı’nın milli birlik ve terörle mücadeledeki kararlılığını vurgularken şöyle konuştu:
CHP, içine düştüğü yolsuzluk batağında çırpına çırpına dibe inerken, hukukun karşısında mücrim siyasetçiler hesaba çekilirken, bu zihniyetin Türkiye’ye muhalefet çıtasını yükseltmesinin elbette demokratik bir karşılığı olacaktır. Tek adam rejimi söylemini maksatlı ve marazi şekilde diline dolayan CHP Genel Başkanı’yla siyasi ve ideolojik yandaşlarının, hakkında vahim iddialar bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde soygun düzeni kurduğu tanık ve delillerle ifade edilen tek bir şahsı aklama ve arkalama girişimi derin bir çelişki, anti demokratik bir savrulmadır. İç cephemizin gücüne güç katmasını, milli birlik ve dayanışma ruhumuzun muktedir ve muvafık yapısını bir türlü kabullenemeyen, en küçük hazım belirtisi gösteremeyen CHP Genel Başkanı ve yönetiminin terörsüz Türkiye hedefinden dolayı bunaldığı, korkuya kapıldığı da açıkça anlaşılmaktadır. Onların korkuları Türkiye’nin baharıdır. Onların kabusları Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesidir. Terörsüz Türkiye aynı zamanda süper güç Türkiye’nin mukaddimesidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı egemenliğin kayıtsız şartsız milletimizde olduğuna tam inanç ve bağlılık göstererek külllerinden doğan Anka Kuşu’nun cihana kanat açmasına, kutlu ülkülerimize adım adım ulaşılmasına sonuna kadar hizmet edecek, destek olacaktır.
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