https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/abd-kaliforniyada-52-buyuklugunde-deprem-1095389098.html

ABD Kaliforniya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

ABD Kaliforniya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, San Diego’nun yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusundaki San Julian bölgesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T22:19+0300

2025-04-14T22:19+0300

2025-04-14T22:19+0300

dünya

abd

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

los angeles

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Kaliforniya’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken Los Angeles kentinde de hissedildi.Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar meydana gelmedi. Ancak sarsıntıyı hisseden çok sayıda kişi evlerinden çıkarak sokaklara akın etti. Ana şokun ardından bölgede çok sayıda küçük çaplı artçı sarsıntı da yaşandığı ifade edildi. Yetkililer, halkı olası artçılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin ardından bölgede sismik hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini bildirdi. Yerel yönetimler ise şu an için ek önlem alınmasına gerek olmadığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/papua-yeni-ginede-72-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095151524.html

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abd, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), los angeles