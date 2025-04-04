https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/papua-yeni-ginede-72-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095151524.html
Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 10 km olduğu kaydedildi. 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T23:34+0300
2025-04-04T23:34+0300
2025-04-05T00:28+0300
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papua yeni gine
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde ve 10 km derinliğinde deprem meydana geldiğini bildirdi.Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre ise, depremin 6.9 büyüklüğünde ve 10 km derinliğinde olduğu kaydedildi.Depremin ardından tsunami uyarısı da verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/japonyada-60-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095074109.html
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Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:34 04.04.2025 (güncellendi: 00:28 05.04.2025)
Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 10 km olduğu kaydedildi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde ve 10 km derinliğinde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre ise, depremin 6.9 büyüklüğünde ve 10 km derinliğinde olduğu kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı da verildi.