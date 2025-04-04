https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/papua-yeni-ginede-72-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095151524.html

Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 10 km olduğu kaydedildi. 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T23:34+0300

2025-04-04T23:34+0300

2025-04-05T00:28+0300

son depremler

papua yeni gine

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde ve 10 km derinliğinde deprem meydana geldiğini bildirdi.Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre ise, depremin 6.9 büyüklüğünde ve 10 km derinliğinde olduğu kaydedildi.Depremin ardından tsunami uyarısı da verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/japonyada-60-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095074109.html

papua yeni gine

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