https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/turkiye-ve-irak-guvenlik-mekanizmasi-bildirisi-ocalanin-pkknin-feshedilmesi-ve-silah-birakmasi-1095360161.html

Türkiye ve Irak Güvenlik Mekanizması bildirisi: 'Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması çağrısı uygulanmalı'

Türkiye ve Irak Güvenlik Mekanizması bildirisi: 'Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması çağrısı uygulanmalı'

Sputnik Türkiye

Türkiye ve Irak Güvenlik Mekanizması bildirisinde iki ülke tüm ikili alanlarda eşgüdüm ve işbirliğini artırma kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T23:50+0300

2025-04-13T23:50+0300

2025-04-13T23:50+0300

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Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın beşinci toplantısı Antalya Diplomasi Forumu’nun son gününde yapıldı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in eş başkanlığında, iki ülkenin dışişleri, savunma ve istihbarat kurumlarından yetkililer yer aldı.Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, taraflar birbirlerinin siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri önemi bir kez daha vurguladı.Taraflar, askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi, enerji, su ve Kalkınma Yolu Projesi dahil, tüm ikili alanlarda eşgüdüm ve işbirliğini artırma kararlılıklarını teyit etti.İkili ilişkilerini karşılıklı ziyaretler aracılığıyla kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerletme konusundaki ortak iradelerini vurgulayan taraflar, bu çerçevede, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4. toplantısını gerçekleştirmek üzere 8 Mayıs’ta Türkiye'ye yapması öngörülen ziyaretin önemine dikkat çekildi.Taraflar, terör örgütü PKK'nın her iki ülke için teşkil ettiği ortak tehdit ışığında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altını çizdi.Bu kapsamda, tarafların ortak tehditlere karşı mevcut eşgüdüm ve işbirliğini kararlılıkla sürdürme konusundaki ortak iradesinin vurgulandığı bildirildi.Taraflar, Suriye’deki Al-Hol, Roj ve diğer kamplara çözüm bulunmasının taşıdığı aciliyet nedeni ile bu sorunu ele almak amacıyla ortak bir komite kurulması gerekliliğini teyit etti. Ayrıca, terörizmle mücadele kapsamında, Suriye ve komşu ülkelerce 9 Mart’ta Amman'da başlatılan Beşli Mekanizma çerçevesinde Ortak Operasyon Merkezi kurulmasına yönelik kararlılığın altı çizildi.Bildiriye göre taraflar İsrail’in, Gazze Şeridi, Lübnan halkı ve Suriye topraklarına karşı ağır ihlallerinden duydukları derin endişeyi ifade etti. ABD ve İran heyetlerinin Muskat'ta gerçekleştirdiği toplantının olumlu sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/cumhurbaskanligi-politika-kurullari-uyeleriyle-ilgili-aylik-en-az-101-bin-lira-maas-alacaklar-1095360546.html

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