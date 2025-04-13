https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/cumhurbaskanligi-politika-kurullari-uyeleriyle-ilgili-aylik-en-az-101-bin-lira-maas-alacaklar-1095360546.html
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleriyle ilgili 'aylık en az 101 bin lira maaş alacaklar' iddiası yalanlandı
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleriyle ilgili 'aylık en az 101 bin lira maaş alacaklar' iddiası yalanlandı
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyelerine yönelik aylık en az 101 bin lira maaş alacakları yönündeki iddianın doğru... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T21:00+0300
2025-04-13T21:00+0300
2025-04-13T21:02+0300
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
maaş
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Sosyal medyada paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer verilen 'Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak' iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklık getirdi.Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyelerinin maaş aldığı iddiasını yalanlayan bir duyuru yapan DMM'nin sosyal medya hesabındaki konuyla ilgili paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-rusyayla-direkt-ucak-seferlerinin-baslamasini-umuyoruz-1095359438.html
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cumhurbaşkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, maaş
cumhurbaşkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, maaş
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleriyle ilgili 'aylık en az 101 bin lira maaş alacaklar' iddiası yalanlandı
21:00 13.04.2025 (güncellendi: 21:02 13.04.2025)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyelerine yönelik aylık en az 101 bin lira maaş alacakları yönündeki iddianın doğru olmadığını duyurdu.
Sosyal medyada paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer verilen 'Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak' iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklık getirdi.
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyelerinin maaş aldığı iddiasını yalanlayan bir duyuru yapan DMM'nin sosyal medya hesabındaki konuyla ilgili paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak' iddiası doğru değil. Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmamakta. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."