https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/cumhurbaskanligi-politika-kurullari-uyeleriyle-ilgili-aylik-en-az-101-bin-lira-maas-alacaklar-1095360546.html

Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleriyle ilgili 'aylık en az 101 bin lira maaş alacaklar' iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleriyle ilgili 'aylık en az 101 bin lira maaş alacaklar' iddiası yalanlandı

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyelerine yönelik aylık en az 101 bin lira maaş alacakları yönündeki iddianın doğru... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T21:00+0300

2025-04-13T21:00+0300

2025-04-13T21:02+0300

türki̇ye

cumhurbaşkanlığı

dezenformasyonla mücadele merkezi

maaş

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Sosyal medyada paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer verilen 'Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak' iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklık getirdi.Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyelerinin maaş aldığı iddiasını yalanlayan bir duyuru yapan DMM'nin sosyal medya hesabındaki konuyla ilgili paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-rusyayla-direkt-ucak-seferlerinin-baslamasini-umuyoruz-1095359438.html

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cumhurbaşkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, maaş