https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/konyada-doktorlarin-hasta-yazismalari-gundem-olmustu-iki-doktor-serbest-birakildi-1095360669.html

Konya'da doktorların hasta yazışmaları gündem olmuştu: İki doktor serbest bırakıldı

Konya'da doktorların hasta yazışmaları gündem olmuştu: İki doktor serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktorlar S.Ö. ve O.T.'nin hastalar hakkında uygunsuz yazışmalar yaptığı iddiasıyla başlatılan... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T21:22+0300

2025-04-13T21:22+0300

2025-04-13T21:23+0300

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Konya'da hasta mahremiyetini ihlal iddiasıyla gözaltına alınan iki doktor serbest kaldı.Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli iki doktor, hastalar hakkında uygunsuz içerikli yazışmalar yaptıkları iddiasıyla adli makamlara sevk edilmişti. Dr. S.Ö. ve Dr. O.T. hakkında, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşmak' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.Emniyetteki ifadelerinin ardından Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen doktorlar, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Selçuk Üniversitesi, konuyla ilgili idari soruşturma başlattığını ve söz konusu personeli görevden uzaklaştırdığını duyurdu.Soruşturmaya konu olan iddia, doktorların hastaların özel verilerini ve tıbbi bilgilerini mesajlaşma gruplarında paylaştığı yönünde olmuştu. Savcılık makamları bu paylaşımların hasta mahremiyetini ihlal ettiğini belirterek iki doktoru gözaltına almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/hastalara-yonelik-uygunsuz-yazismalarda-bulundugu-belirtilen-2-doktor-gozaltina-alindi-1095352880.html

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