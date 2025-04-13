https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/konyada-doktorlarin-hasta-yazismalari-gundem-olmustu-iki-doktor-serbest-birakildi-1095360669.html
Konya'da doktorların hasta yazışmaları gündem olmuştu: İki doktor serbest bırakıldı
Konya'da doktorların hasta yazışmaları gündem olmuştu: İki doktor serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktorlar S.Ö. ve O.T.'nin hastalar hakkında uygunsuz yazışmalar yaptığı iddiasıyla başlatılan... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T21:22+0300
2025-04-13T21:22+0300
2025-04-13T21:23+0300
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Konya'da hasta mahremiyetini ihlal iddiasıyla gözaltına alınan iki doktor serbest kaldı.Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli iki doktor, hastalar hakkında uygunsuz içerikli yazışmalar yaptıkları iddiasıyla adli makamlara sevk edilmişti. Dr. S.Ö. ve Dr. O.T. hakkında, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşmak' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.Emniyetteki ifadelerinin ardından Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen doktorlar, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Selçuk Üniversitesi, konuyla ilgili idari soruşturma başlattığını ve söz konusu personeli görevden uzaklaştırdığını duyurdu.Soruşturmaya konu olan iddia, doktorların hastaların özel verilerini ve tıbbi bilgilerini mesajlaşma gruplarında paylaştığı yönünde olmuştu. Savcılık makamları bu paylaşımların hasta mahremiyetini ihlal ettiğini belirterek iki doktoru gözaltına almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/hastalara-yonelik-uygunsuz-yazismalarda-bulundugu-belirtilen-2-doktor-gozaltina-alindi-1095352880.html
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doktor, doktor raporu, konya, konya cumhuriyet başsavcılığı, konya valiliği, konya büyükşehir belediyesi, konya şehir hastanesi, hastane, konya selçuk üniversitesi
Konya'da doktorların hasta yazışmaları gündem olmuştu: İki doktor serbest bırakıldı
21:22 13.04.2025 (güncellendi: 21:23 13.04.2025)
Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktorlar S.Ö. ve O.T.'nin hastalar hakkında uygunsuz yazışmalar yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada iki doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'da hasta mahremiyetini ihlal iddiasıyla gözaltına alınan iki doktor serbest kaldı.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli iki doktor, hastalar hakkında uygunsuz içerikli yazışmalar yaptıkları iddiasıyla adli makamlara sevk edilmişti. Dr. S.Ö. ve Dr. O.T. hakkında, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşmak' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen doktorlar, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Selçuk Üniversitesi, konuyla ilgili idari soruşturma başlattığını ve söz konusu personeli görevden uzaklaştırdığını duyurdu.
Soruşturmaya konu olan iddia, doktorların hastaların özel verilerini ve tıbbi bilgilerini mesajlaşma gruplarında paylaştığı yönünde olmuştu. Savcılık makamları bu paylaşımların hasta mahremiyetini ihlal ettiğini belirterek iki doktoru gözaltına almıştı.