https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/italyan-futbolunda-bahis-skandali-savcilik-futbolcularin-kumar-borclarini-paylasti-1095359742.html

İtalyan futbolunda bahis skandalı: Savcılık, futbolcuların kumar borçlarını paylaştı

İtalyan futbolunda bahis skandalı: Savcılık, futbolcuların kumar borçlarını paylaştı

Sputnik Türkiye

İtalya'da birçok ünlü futbolcunun yasadışı bahis çetesiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Alessandro Florenzi’nin 650 bin euro kaybettiği, Matteo Perin’in ise... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T19:18+0300

2025-04-13T19:18+0300

2025-04-13T19:18+0300

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İtalya'da aralarında Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun da bulunduğu futbolcuların yasadışı bahiste kaybettikleri rakamlar ortaya çıktı.Serie A futbolcularının yasadışı bahis platformlarında büyük miktarlarda kumar oynadığı ortaya çıktı. Torino ve Milano savcılıklarının yürüttüğü soruşturmada, Nicolo Fagioli, Sandro Tonali, Nicolo Zaniolo ve Matteo Perin gibi yıldız isimlerin yasa dışı sitelerde düzenli olarak bahis oynadığı belirlendi.Savcılığın paylaştığı telefon mesajlarında Alessandro Florenzi'nin 650 bin euro kaybettiği ve kumar borçlarını ödemek için lüks saatlerle ödeme yaptığı ifade edildi. Kaleci Matteo Perin, milli takım sohbetlerinde poker oynanmamasından yakınırken oyuncuların haftalık kazanç ve kayıplarının telefon gruplarında paylaşıldığı tespit edildi. Paylaşılan belgede 'Nico 5420 - Pietro 2835 + Stefano 3320 - Zanio 1150 + Sandro 4860 - Perin 4975 +' yazılı notun mahkemeye sunulduğu öğrenildi.Juventus kalecisi Matteo Perin, bir mesajında "Milli takımda poker oynayan kimse yok mu?" diyerek genç neslin sadece video oyunlarıyla ilgilendiğini söyledi. Soruşturmada, futbolcuların borçlarını ödemek için bir kuyumcu dükkanı üzerinden para transferi yaptığı tespit edildi. Efsane futbolcu Andrea Pirlo'nun henüz reşit olmayan oğlunun da bahis oynadığı ortaya çıktı. Pirlo, oğlunun hesaplarını bloke ettirdiğini açıkladı.Torino ve Milano savcılıkları, şüpheliler hakkında ev hapsi ve mal varlığına el koyma gibi tedbirler talep etti. FIGC (İtalyan Futbol Federasyonu) da konuyla ilgili disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.

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i̇talya, i̇talya 1. futbol ligi (serie a), i̇talya kupası, forza i̇talya, i̇talya futbolcular birliği (aic), i̇talya süper kupası, kumar, online kumar, poker