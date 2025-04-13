https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/meteoroloji-duyurdu-bugun-hava-nasil-olacak-1095352090.html

Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteorolojiye göre mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıkları, batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor. İstanbul'da 13... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T09:35+0300

2025-04-13T09:35+0300

2025-04-13T09:35+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı bugün Türkiye genelinde Batı kesimlerden başlayarak ısınacak. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Zirai don uyarısı yapıldıSabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.Marmara BölgesiEDİRNE 16°C, İSTANBUL 13°C, KIRKLARELİ 14°C, SAKARYA 13°CEge BölgesiA.KARAHİSAR 9°C, DENİZLİ 15°C, İZMİR 18°C, MUĞLA 16°CAkdeniz BölgesiADANA 18°C, ANTALYA 21°C, BURDUR 11°C, HATAY 18°Cİç Anadolu BölgesiANKARA 8°C, ESKİŞEHİR 11°C, KONYA 8°C, NEVŞEHİR 6°CKaradeniz Bölgesi BOLU 6°C, SİNOP 11°C, ZONGULDAK 10°C, RİZE 11°C, TRABZON 11°CDoğu Anadolu BölgesiERZURUM 4°C, KARS 5°C, MALATYA 13°C, VAN 3°CGüneydoğu AnadoluADIYAMAN 15°C, DİYARBAKIR 13°C, GAZİANTEP 14°C, MARDİN 10°C

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