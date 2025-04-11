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Nisan ortasında kar yağışı alarmı, fırtınayla etkili olacak: Meteoroloji'den 25 il için sarı kodlu uyarı
Nisan ortasında kar yağışı alarmı, fırtınayla etkili olacak: Meteoroloji'den 25 il için sarı kodlu uyarı
Sputnik Türkiye
Türkiye, Nisan ayının ortasında sert kış koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ankara'da yoğun... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T09:17+0300
2025-04-11T09:17+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kar yağışı
i̇stanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
fırtına
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Nisan ayının ortalarına girilirken beklenen bahar havası yerini sert kış şartlarına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma sabahı itibarıyla 25 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarıda, kuvvetli kar yağışı, fırtına ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.Ankara beyaza büründü, okullar tatil edildiAnkara Valiliği, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, kar örtüsünün yer yer 15 cm’ye ulaşmasının beklendiği ve fırtına riskinin 60 km/s'yi bulabileceği belirtildi. Kadın kamu personelleri, engelli ve hamile çalışanlar idari izinli sayıldı.İstanbul’da fırtına etkili olduİstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, birçok ilçede çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Şehir genelinde yağmur zaman zaman sağanak şeklinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, vatandaşları dışarı çıkarken dikkatli olmaları konusunda uyardı.25 i̇l i̇çin sarı kodlu uyarı yapıldıMeteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporuna göre:Sıcaklıklar mevsim normallerinin altındaHava sıcaklıkları, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece düşerken, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece artacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Soğuk hava dalgası cumartesi gününe kadar etkisini sürdürecek.İç Anadolu ve Doğu'da çığ tehlikesiMeteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunduğunu duyurdu. Ayrıca İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının görüleceği belirtildi.Marmara Bölgesi yağışlıMarmara genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava hakim. İstanbul, Kırklareli ve Edirne gibi illerde gece saatlerinde yağmur bekleniyor. Sakarya ve Bilecik çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.Ege'de kar ve yağmur birlikte görülüyorİzmir, Muğla ve Denizli başta olmak üzere Ege'de sabah saatlerinde yağmur, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya gibi yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.Akdeniz'de göller yöresi kar altındaAntalya, Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış, Isparta ve çevresinde ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.İç Anadolu'da kar fırtınasıAnkara, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde kar ve yağmur birlikte etkili olurken, bölgede 40-80 km/s hızında esen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Karadeniz’de kuvvetli yağışSamsun, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun illerinde yağışlar zaman zaman kuvvetli kar ve sağanak şeklinde görülüyor. Bolu, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde ise karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.Doğu Anadolu karla kaplandıErzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Tunceli gibi illerde kar yağışı görülürken, bölgede sıcaklıklar hızla düşüyor. Van dışında tüm şehirlerde aralıklı yağışlar devam ediyor.Güneydoğu'da sağanak yağış hakimGaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Mardin gibi illerde öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise ortalama 14-16 derece seviyelerinde.Sıcaklıklar ne zaman artacak?Meteoroloji'ye göre, pazar günü Marmara Bölgesi'nde güneş yüzünü gösterecek. Ancak iç ve doğu bölgelerdeki yağışlı hava yeni haftanın ortasına kadar devam edecek.
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kar yağışı, nisan karı, hava durumu, meteoroloji uyarısı, sarı kodlu uyarı, ankara kar tatili, istanbul fırtına, türkiye hava durumu, kar tatili, fırtına uyarısı, güncel hava durumu, son dakika hava, il il hava durumu, 11 nisan hava durumu, meteoroloji raporu, soğuk hava dalgası, nisan hava tahmini, kar yağışı olan iller, okul tatili haberleri, bugünkü hava durumu

Nisan ortasında kar yağışı alarmı, fırtınayla etkili olacak: Meteoroloji'den 25 il için sarı kodlu uyarı

09:17 11.04.2025
© AAAnkara kar yağışı
Ankara kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© AA
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Türkiye, Nisan ayının ortasında sert kış koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İstanbul’da fırtına evlerin çatılarını uçurdu. Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak? İşte il il güncel hava durumu raporu…
Nisan ayının ortalarına girilirken beklenen bahar havası yerini sert kış şartlarına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma sabahı itibarıyla 25 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarıda, kuvvetli kar yağışı, fırtına ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.

Ankara beyaza büründü, okullar tatil edildi

Ankara Valiliği, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, kar örtüsünün yer yer 15 cm’ye ulaşmasının beklendiği ve fırtına riskinin 60 km/s'yi bulabileceği belirtildi. Kadın kamu personelleri, engelli ve hamile çalışanlar idari izinli sayıldı.

İstanbul’da fırtına etkili oldu

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, birçok ilçede çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Şehir genelinde yağmur zaman zaman sağanak şeklinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, vatandaşları dışarı çıkarken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

25 i̇l i̇çin sarı kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporuna göre:
Kar Yağışı Uyarısı Yapılan İller: Amasya, Tokat, Ordu, Samsun
Kar ve Rüzgar Uyarısı: Bolu, Ankara, Karabük
Rüzgar Uyarısı: Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Sinop, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Karaman, Nevşehir
Yağmur, Kar ve Rüzgar Uyarısı: Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce
Kar ve Yağmur Uyarısı: Sakarya

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Hava sıcaklıkları, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece düşerken, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece artacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Soğuk hava dalgası cumartesi gününe kadar etkisini sürdürecek.

İç Anadolu ve Doğu'da çığ tehlikesi

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunduğunu duyurdu. Ayrıca İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının görüleceği belirtildi.

Marmara Bölgesi yağışlı

Marmara genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava hakim. İstanbul, Kırklareli ve Edirne gibi illerde gece saatlerinde yağmur bekleniyor. Sakarya ve Bilecik çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Ege'de kar ve yağmur birlikte görülüyor

İzmir, Muğla ve Denizli başta olmak üzere Ege'de sabah saatlerinde yağmur, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya gibi yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Akdeniz'de göller yöresi kar altında

Antalya, Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış, Isparta ve çevresinde ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

İç Anadolu'da kar fırtınası

Ankara, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde kar ve yağmur birlikte etkili olurken, bölgede 40-80 km/s hızında esen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karadeniz’de kuvvetli yağış

Samsun, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun illerinde yağışlar zaman zaman kuvvetli kar ve sağanak şeklinde görülüyor. Bolu, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde ise karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.

Doğu Anadolu karla kaplandı

Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Tunceli gibi illerde kar yağışı görülürken, bölgede sıcaklıklar hızla düşüyor. Van dışında tüm şehirlerde aralıklı yağışlar devam ediyor.

Güneydoğu'da sağanak yağış hakim

Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Mardin gibi illerde öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise ortalama 14-16 derece seviyelerinde.

Sıcaklıklar ne zaman artacak?

Meteoroloji'ye göre, pazar günü Marmara Bölgesi'nde güneş yüzünü gösterecek. Ancak iç ve doğu bölgelerdeki yağışlı hava yeni haftanın ortasına kadar devam edecek.
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