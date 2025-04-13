https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/hastalara-yonelik-uygunsuz-yazismalarda-bulundugu-belirtilen-2-doktor-gozaltina-alindi-1095352880.html
Hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulunduğu belirtilen 2 doktor gözaltına alındı
Hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulunduğu belirtilen 2 doktor gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan doktorlara ait olduğu iddia edilen ve kadın hastalara yönelik uygunsuz mesajların ortaya çıkmasının... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T10:49+0300
2025-04-13T10:49+0300
2025-04-13T10:49+0300
türki̇ye
doktor
hasta
uygunsuz
mesajlaşma
gözaltı
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Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor hakkında gözaltı kararı verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/kadin-hastalar-hakkinda-mesajlasan-doktorlar-hakkinda-aciklama-personeller-gorevden-1095339867.html
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doktor, hasta, uygunsuz, mesajlaşma, gözaltı
doktor, hasta, uygunsuz, mesajlaşma, gözaltı
Hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulunduğu belirtilen 2 doktor gözaltına alındı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan doktorlara ait olduğu iddia edilen ve kadın hastalara yönelik uygunsuz mesajların ortaya çıkmasının ardından doktorlar görevden uzaklaştırılmıştı. 2 doktor hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor hakkında gözaltı kararı verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.