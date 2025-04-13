https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/hastalara-yonelik-uygunsuz-yazismalarda-bulundugu-belirtilen-2-doktor-gozaltina-alindi-1095352880.html

Hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulunduğu belirtilen 2 doktor gözaltına alındı

Hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulunduğu belirtilen 2 doktor gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan doktorlara ait olduğu iddia edilen ve kadın hastalara yönelik uygunsuz mesajların ortaya çıkmasının... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T10:49+0300

2025-04-13T10:49+0300

2025-04-13T10:49+0300

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doktor

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uygunsuz

mesajlaşma

gözaltı

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Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor hakkında gözaltı kararı verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/kadin-hastalar-hakkinda-mesajlasan-doktorlar-hakkinda-aciklama-personeller-gorevden-1095339867.html

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Sputnik Türkiye

doktor, hasta, uygunsuz, mesajlaşma, gözaltı