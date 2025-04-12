https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/kadin-hastalar-hakkinda-mesajlasan-doktorlar-hakkinda-aciklama-personeller-gorevden-1095339867.html
Kadın hastalar hakkında mesajlaşan doktorlar hakkında açıklama: 'Personeller görevden uzaklaştırılmıştır'
Kadın hastalar hakkında mesajlaşan doktorlar hakkında açıklama: 'Personeller görevden uzaklaştırılmıştır'
Sputnik Türkiye
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan doktorlara ait olduğu iddia edilen kadın hastalara yönelik mesajların ortaya çıkmasının ardından... 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T03:30+0300
2025-04-12T03:30+0300
2025-04-12T03:30+0300
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selçuk üniversitesi
hastane
doktor
soruşturma
görevden alınma
görevden alma
görevden uzaklaştırma
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Selçuk Üniversitesi, üniversitenin tıp fakültesi hastanesinde çalışan doktorlara ait olduğu öne sürülen kadın hastalara yönelik mesajlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.'Personeller görevden uzaklaştırılmıştır'Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/guzellik-merkezine-siber-saldiri-83-bin-kisinin-verisi-ele-gecirildi-1095339581.html
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selçuk üniversitesi, konya doktor
selçuk üniversitesi, konya doktor
Kadın hastalar hakkında mesajlaşan doktorlar hakkında açıklama: 'Personeller görevden uzaklaştırılmıştır'
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan doktorlara ait olduğu iddia edilen kadın hastalara yönelik mesajların ortaya çıkmasının ardından üniversite yönetimi, personeller hakkında soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Selçuk Üniversitesi, üniversitenin tıp fakültesi hastanesinde çalışan doktorlara ait olduğu öne sürülen kadın hastalara yönelik mesajlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
'Personeller görevden uzaklaştırılmıştır'
Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır"