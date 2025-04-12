Kadın hastalar hakkında mesajlaşan doktorlar hakkında açıklama: 'Personeller görevden uzaklaştırılmıştır'

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır"