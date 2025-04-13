https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/fidan-cumhurbaskani-erdogan-ile-trump-gorusmesi-calismalari-devam-ediyor-1095355297.html

Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesi çalışmaları devam ediyor

Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesi çalışmaları devam ediyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugünkü basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyle ilgili "Çalışmalar devam... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T13:19+0300

2025-04-13T13:19+0300

2025-04-13T13:56+0300

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abd

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antalya

antalya diplomasi forumu

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Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, forumun bitiminde basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerden gelen soru üzerine Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyle ilgili "Çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" dedi. Erdoğan'ın Suriye ziyaretiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Bakan Fidan "Cumhurbaşkanımızın genel itibarıyla Suriye'yi ziyaret niyeti söz konusu. Biz de bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şartlar sağlandığında Cumhurbaşkanımız Suriye'yi ziyaret edecek" ifadelerini kullandı. Antalya Diplomasi Forumu’nda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişinin ağırlandığını vurgulayan Bakan Fidan İsrail'in saldırılarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/rus-disislerinden-lavrov-ile-turk-mevkidasi-fidan-arasindaki-gorusmeye-iliskin-aciklama-1095347661.html

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