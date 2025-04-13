https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/fidan-cumhurbaskani-erdogan-ile-trump-gorusmesi-calismalari-devam-ediyor-1095355297.html
Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesi çalışmaları devam ediyor
Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesi çalışmaları devam ediyor
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugünkü basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyle ilgili "Çalışmalar devam... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T13:19+0300
2025-04-13T13:19+0300
2025-04-13T13:56+0300
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Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, forumun bitiminde basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerden gelen soru üzerine Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyle ilgili "Çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" dedi. Erdoğan'ın Suriye ziyaretiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Bakan Fidan "Cumhurbaşkanımızın genel itibarıyla Suriye'yi ziyaret niyeti söz konusu. Biz de bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şartlar sağlandığında Cumhurbaşkanımız Suriye'yi ziyaret edecek" ifadelerini kullandı. Antalya Diplomasi Forumu’nda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişinin ağırlandığını vurgulayan Bakan Fidan İsrail'in saldırılarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/rus-disislerinden-lavrov-ile-turk-mevkidasi-fidan-arasindaki-gorusmeye-iliskin-aciklama-1095347661.html
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hakan fidan, abd, donald trump, türkiye, antalya, antalya diplomasi forumu
hakan fidan, abd, donald trump, türkiye, antalya, antalya diplomasi forumu
Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesi çalışmaları devam ediyor
13:19 13.04.2025 (güncellendi: 13:56 13.04.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugünkü basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyle ilgili "Çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" açıklamasını yaptı.
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, forumun bitiminde basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerden gelen soru üzerine Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyle ilgili "Çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" dedi.
Erdoğan'ın Suriye ziyaretiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Bakan Fidan "Cumhurbaşkanımızın genel itibarıyla Suriye'yi ziyaret niyeti söz konusu. Biz de bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şartlar sağlandığında Cumhurbaşkanımız Suriye'yi ziyaret edecek" ifadelerini kullandı.
Antalya Diplomasi Forumu’nda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişinin ağırlandığını vurgulayan Bakan Fidan İsrail'in saldırılarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"İsrail üzerinde savaş dışında etki kullanacak tek ülke ABD'dir. Beklentimiz kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımların atılması. Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen destek kesilmediği sürece bu soykırımın süreceği ortada."