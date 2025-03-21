21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromlu çocuklar ve aileleri kamera karşısına geçti

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında İstanbul'da yaşayan down sendromlu çocuklar ve aileleri objektiflere poz verdi.
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında İstanbul'da yaşayan down sendromlu çocuklar ve aileleri objektiflere poz verdi.
Her bireyin farklılıklarıyla güzel ve özel olduğunu hatırlatan ''21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'' kapsamında yapılan fotoğraf çalışmasıyla Down sendromlu 7 çocuk anneleriyle birlikte objektife yansıtıldı.
Her bireyin farklılıklarıyla güzel ve özel olduğunu hatırlatan ''21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'' kapsamında yapılan fotoğraf çalışmasıyla Down sendromlu 7 çocuk anneleriyle birlikte objektife yansıtıldı.
Down sendromlu bireylerin ''eksik'' değil, farklılıklarıyla dünyayı daha anlamlı ve güzel kılan özel insanlar olduğunu vurgulamak üzere gerçekleştirildi.
Down sendromlu bireylerin ''eksik'' değil, farklılıklarıyla dünyayı daha anlamlı ve güzel kılan özel insanlar olduğunu vurgulamak üzere gerçekleştirildi.
Down sendromu bireylerin 21. kromozomundan iki yerine üç kopya bulunuyor.
Down sendromu bireylerin 21. kromozomundan iki yerine üç kopya bulunuyor.
Bu sebeple 21 Mart tarihi (21.03) Dünya Down Sendromu Günü olarak kabul ediliyor.
Bu sebeple 21 Mart tarihi (21.03) Dünya Down Sendromu Günü olarak kabul ediliyor.
Down sendromlu çocuklar ve aileleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında kamera karşısına geçti.
Down sendromlu çocuklar ve aileleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında kamera karşısına geçti.
Down sendromlu çocuklar ve aileleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında kamera karşısına geçti.
Down sendromlu çocuklar ve aileleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında kamera karşısına geçti.
Down sendromlu çocuklar ve aileleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında kamera karşısına geçti.
Down sendromlu çocuklar ve aileleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında kamera karşısına geçti.