21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromlu çocuklar ve aileleri kamera karşısına geçti

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, down sendromlu çocuklar ve aileleri objektif karşısına geçti. Down sendromlu bireylerin 21. kromozomları 3 adet olduğundan 21 Mart tarihi (21.03) Dünya Down Sendromu Günü olarak kabul ediliyor.