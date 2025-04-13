https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/dominikteki-gece-kulubu-faciasinda-can-kaybi-226ya-yukseldi-1095351936.html

Dominik'teki gece kulübü faciasında can kaybı 226'ya yükseldi

Dominik'teki gece kulübü faciasında can kaybı 226'ya yükseldi

Sputnik Türkiye

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde 8 Nisan'da bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 226'ya yükseldi, yaralı... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T09:02+0300

2025-04-13T09:02+0300

2025-04-13T09:02+0300

dünya

dominik cumhuriyeti

karayipler

gece kulübü

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Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da yer alan "Jet Set" isimli eğlence mekanındaki facianın ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Yetkililer, eğlence mekanında ölü sayısının 226'ya çıktığını, yaralı sayısının ise 189 olduğunu bildirdi.Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve ailelere psikolojik destek sağlanması için 4 bin 580 kişinin görevlendirildiği ifade edildi. Dominik Devlet Başkanı Luis Abinader, olayla ilgili ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulduğunu duyurdu.Olayda yaşamını yitirenlerin arasında 18 Venezuelalı, 3 İspanyol, 2 Fransız, 1 Kolombiyalı, 1 İtalyan ve 1 Kenyalının olduğu bilgisi paylaşıldı.Ne olmuştu?"Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı, 8 Nisan'da 500'ü aşkın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü. Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de bulunduğu belirtilmişti.Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader, felaketin ardından 3 günlük yas ilan etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/dominikte-gece-kulubunun-catisi-dustu-ulusal-yas-ilan-edildi-44-olu-146-yarali-1095236351.html

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