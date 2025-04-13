Beykoz'da müsilaj: 'Bu yıla kadar kanalda vardı, kıyılara gelmemişti, bu yıl kıyılara da geldi'
23:01 13.04.2025 (güncellendi: 23:02 13.04.2025)
© AA / Arife Karakumİstanbul'da Beykoz sahilinde deniz yüzeyinde müsilaj görüldü
© AA / Arife Karakum
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Beykoz sahilinde çevre sakinleri ile balıkçılar tarafından müsilaj fark edildi. Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı müsilajın bu yıla kadar kıyılara gelmediğini söyledi.
İstanbul'da Beykoz sahilinde çevre sakinleri denizin dibinde yoğunlaşan müsilajın, birkaç gündür yüzeyde de görülmeye başladığını fark etti.
Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Demirtaş, "İki buçuk aydır biz müsilajdan etkileniyoruz. Sabah ağ atıyoruz, yarım saat sonra çekiyoruz" dedi ve şunları kaydetti:
"Ne kadar erken ağı çekersek o şekilde kurtarabiliriz. Boğaz'daki tüm balıkçılar bundan muzdarip. Tüm trol tekneleri müsilajdan etkileniyor. Bu yıla kadar kanalda vardı, kıyılara gelmemişti, bu yıl kıyılara da geldi. Ağ atamıyoruz, olta atanların oltasına yapışıyor. Haliç'in akıntısından müsilaj buraya geliyor. Dip ağlarla balıkçılık yapılamıyor. Balıkçılar mağdur. Yetkilerimize 2 ay önce ilettik, burası küçük bir yer değil. Adalar'da daha yoğun. Boğaz'da yoktu, buraya kadar geldiğine göre temizliğe önce oradan başlaması gerek."
Balıkçı barınağında tekne sahibi olan Esat Demirkaya ise Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada denizin altında da çamur tabakası olduğunu, bu nedenle ağ atamadıklarını söyledi.
Bir ay öncesine kadar bu kadar kirlilik olmadığını dile getiren Demirkaya, şöyle konuştu:
"Oltalara yapışıyor, ağların gözlerini kapatıyor, yıkasak dahi çıkmıyor. Pis, petrol kokusu gibi bir kokusu var. Müsilajdan dolayı fazla balık avlayamıyoruz. Şimdi tekir zamanı. Peki, müsilajdan çıkan balıklar sağlığa zararlı mı? Bunun araştırması yapılmalı çünkü kokuyorlar. Geçen yıl istavritleri satamadık, alanlar balıkları kokuyor diye geri getirdi. Boğaz'da balık kokar mı? Şu vaziyetin başlamasını ben 1 ay önce tahmin ettim, 'Müsilaj buraya doğru geliyor.' dedim. Sarı dip otları var, bu otların büyümesiyle birlikte müsilajın çoğalacağını tahmin ediyorduk. Tahmin ettiğimiz gibi de oldu. Atık istasyonları denetlenmeli, bunlar sıklaştırılmalı. Buna çare bulunmazsa geleceğe bir şey bırakamayacağız, buna üzülüyorum. Bu şekilde olursa İstanbul Boğazı'nda denize girilmez."