https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/beykozda-musilaj-bu-yila-kadar-kanalda-vardi-kiyilara-gelmemisti-bu-yil-kiyilara-da-geldi-1095361178.html

Beykoz'da müsilaj: 'Bu yıla kadar kanalda vardı, kıyılara gelmemişti, bu yıl kıyılara da geldi'

Beykoz'da müsilaj: 'Bu yıla kadar kanalda vardı, kıyılara gelmemişti, bu yıl kıyılara da geldi'

Sputnik Türkiye

Beykoz sahilinde çevre sakinleri ile balıkçılar tarafından müsilaj fark edildi. Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı müsilajın bu yıla kadar kıyılara... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T23:01+0300

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türki̇ye

i̇stanbul boğazı

beykoz

boğaz

müsilaj

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İstanbul'da Beykoz sahilinde çevre sakinleri denizin dibinde yoğunlaşan müsilajın, birkaç gündür yüzeyde de görülmeye başladığını fark etti.Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Demirtaş, "İki buçuk aydır biz müsilajdan etkileniyoruz. Sabah ağ atıyoruz, yarım saat sonra çekiyoruz" dedi ve şunları kaydetti:Balıkçı barınağında tekne sahibi olan Esat Demirkaya ise Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada denizin altında da çamur tabakası olduğunu, bu nedenle ağ atamadıklarını söyledi.Bir ay öncesine kadar bu kadar kirlilik olmadığını dile getiren Demirkaya, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/kar-yagisi-etkisini-gosterdi-14-nisanda-hangi-illerde-okullar-tatil-1095360930.html

türki̇ye

i̇stanbul boğazı

beykoz

boğaz

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