https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/bakan-tunc-sorusturmanin-adil-ve-etkin-yurutulmesi-icin-tutuklularin-nakilleri-yapildi-1095356594.html
Bakan Tunç: Soruşturmanın adil ve etkin yürütülmesi için tutukluların nakilleri yapıldı
Bakan Tunç: Soruşturmanın adil ve etkin yürütülmesi için tutukluların nakilleri yapıldı
Sputnik Türkiye
İBB soruşturmasında aralarında Murat Ongun'un da bulunduğu 14 tutuklu, farklı hapishanelere gönderilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili "Bu... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T15:16+0300
2025-04-13T15:16+0300
2025-04-13T16:30+0300
türki̇ye
murat ongun
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
yılmaz tunç
nakil
i̇bb
yolsuzluk soruşturması
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 14 kişinin 'İstanbul dışındaki hapishanelere sevk edildiği' haberlerine Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt geldi. Basına yansıyan haberde nakilleri yapılan kişiler arasında Murat Ongun, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş olduğu belirtildi. Bakan Tunç şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/ibb-genel-sekreter-vekilligine-volkan-demir-atandi-1095346032.html
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murat ongun, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yılmaz tunç, nakil, i̇bb, yolsuzluk soruşturması
murat ongun, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yılmaz tunç, nakil, i̇bb, yolsuzluk soruşturması
Bakan Tunç: Soruşturmanın adil ve etkin yürütülmesi için tutukluların nakilleri yapıldı
15:16 13.04.2025 (güncellendi: 16:30 13.04.2025)
İBB soruşturmasında aralarında Murat Ongun'un da bulunduğu 14 tutuklu, farklı hapishanelere gönderilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili "Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 14 kişinin 'İstanbul dışındaki hapishanelere sevk edildiği' haberlerine Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt geldi.
Basına yansıyan haberde nakilleri yapılan kişiler arasında Murat Ongun, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş olduğu belirtildi.
Bakan Tunç şu açıklamayı yaptı:
"14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 53. Maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır. Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir."