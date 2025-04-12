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İBB Genel Sekreter Vekilliğine Volkan Demir atandı
İBB Genel Sekreter Vekilliğine Volkan Demir atandı
Sputnik Türkiye
İBB Genel Sekreter Vekilliği görevine, CHP Genel Başkan Yardımcılığından ayrılan Volkan Demir atandı. 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T15:04+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) üst düzey bir atama gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar sonrasında gözaltına alınan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, görevinden ayrılmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Prof. Dr. Volkan Demir, İBB Genel Sekreter Vekilliği görevine getirildi. Atama, İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından duyuruldu.Yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri V. görevine Sayın Prof. Dr. Volkan Demir atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.Volkan Demir kimdir?1997 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Prof. Dr. Volkan Demir, akademik kariyerine yine aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaparak devam etti.İş yaşamında özellikle veri uygulamaları, vergi muhasebesi, serbest bölgeler, sermaye piyasaları, borsa ve uluslararası raporlama sistemleri gibi alanlarda uzmanlaşan Demir, akademik birikimini kamu ve özel sektörde önemli görevlerle harmanladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ibb-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bugra-gokce-ve-ugur-ataman-gozaltinda-1094733708.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp, türkiye, volkan demir, can akın çağlar
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp, türkiye, volkan demir, can akın çağlar

İBB Genel Sekreter Vekilliğine Volkan Demir atandı

15:04 12.04.2025
© AA / Gökhan BalcıCHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2025
© AA / Gökhan Balcı
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İBB Genel Sekreter Vekilliği görevine, CHP Genel Başkan Yardımcılığından ayrılan Volkan Demir atandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) üst düzey bir atama gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar sonrasında gözaltına alınan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, görevinden ayrılmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Prof. Dr. Volkan Demir, İBB Genel Sekreter Vekilliği görevine getirildi. Atama, İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından duyuruldu.
Yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri V. görevine Sayın Prof. Dr. Volkan Demir atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Volkan Demir kimdir?

1997 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Prof. Dr. Volkan Demir, akademik kariyerine yine aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaparak devam etti.
İş yaşamında özellikle veri uygulamaları, vergi muhasebesi, serbest bölgeler, sermaye piyasaları, borsa ve uluslararası raporlama sistemleri gibi alanlarda uzmanlaşan Demir, akademik birikimini kamu ve özel sektörde önemli görevlerle harmanladı.
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