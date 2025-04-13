https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/bahreyn-grand-prixsinde-kazanan-mclaren-pilotu-oscar-piastri-oldu-1095360027.html

Bahreyn Grand Prix'sinde kazanan Mclaren pilotu Oscar Piastri oldu

Bahreyn Grand Prix'sinde kazanan Mclaren pilotu Oscar Piastri oldu

Sputnik Türkiye

McLaren pilotu Oscar Piastri, 2025 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde büyük bir strateji ve performans sergileyerek sezonun ilk... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T19:54+0300

2025-04-13T19:54+0300

2025-04-13T19:56+0300

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McLaren pilotu Oscar Piastri, 2025 Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde sezonun ilk zaferini aldı.Bahreyn etabında George Russell ikinci olurken, Piastri'nin takım arkadaşı Lando Norris cezalı başlamasına rağmen üçüncülüğü garantiledi. Yarışın kaderi, 32. turda Tsunoda-Sainz teması sonrası çıkan safety car ile değişti. Son şampiyon Max Verstappen sert lastiklerle mücadele ederek ancak 7. sırayı alabildi. Haas takımı Ocon ve Bearman ile çifte puan alarak sezona umut verdi. Şampiyona liderliğini koruyan Norris, bir sonraki yarışta zirve mücadelesini sürdüreceğinin sinyalini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/formula-1-pilotlarinin-maaslari-aciklandi-sampiyon-verstappenin-alacagi-ucret-sasirtti-1093359646.html

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