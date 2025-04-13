https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/bahreyn-grand-prixsinde-kazanan-mclaren-pilotu-oscar-piastri-oldu-1095360027.html
Bahreyn Grand Prix'sinde kazanan Mclaren pilotu Oscar Piastri oldu
Bahreyn Grand Prix'sinde kazanan Mclaren pilotu Oscar Piastri oldu
Sputnik Türkiye
McLaren pilotu Oscar Piastri, 2025 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde büyük bir strateji ve performans sergileyerek sezonun ilk... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T19:54+0300
2025-04-13T19:54+0300
2025-04-13T19:56+0300
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otomobil yarışçısı
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McLaren pilotu Oscar Piastri, 2025 Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde sezonun ilk zaferini aldı.Bahreyn etabında George Russell ikinci olurken, Piastri'nin takım arkadaşı Lando Norris cezalı başlamasına rağmen üçüncülüğü garantiledi. Yarışın kaderi, 32. turda Tsunoda-Sainz teması sonrası çıkan safety car ile değişti. Son şampiyon Max Verstappen sert lastiklerle mücadele ederek ancak 7. sırayı alabildi. Haas takımı Ocon ve Bearman ile çifte puan alarak sezona umut verdi. Şampiyona liderliğini koruyan Norris, bir sonraki yarışta zirve mücadelesini sürdüreceğinin sinyalini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/formula-1-pilotlarinin-maaslari-aciklandi-sampiyon-verstappenin-alacagi-ucret-sasirtti-1093359646.html
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george russell , lando norris, mclaren, formula 1 (f1), mercedes, lewis hamilton, yarış, otomobil yarışçısı, yarışma, bahreyn, araba, spor araba
Bahreyn Grand Prix'sinde kazanan Mclaren pilotu Oscar Piastri oldu
19:54 13.04.2025 (güncellendi: 19:56 13.04.2025)
McLaren pilotu Oscar Piastri, 2025 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde büyük bir strateji ve performans sergileyerek sezonun ilk zaferini kazandı. Avustralyalı yıldız, George Russell (Mercedes) ve takım arkadaşı Lando Norris'i geride bırakarak podyumun en üst basamağına çıktı.
McLaren pilotu Oscar Piastri, 2025 Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde sezonun ilk zaferini aldı.
Bahreyn etabında George Russell ikinci olurken, Piastri'nin takım arkadaşı Lando Norris cezalı başlamasına rağmen üçüncülüğü garantiledi. Yarışın kaderi, 32. turda Tsunoda-Sainz teması sonrası çıkan safety car ile değişti.
Son şampiyon Max Verstappen sert lastiklerle mücadele ederek ancak 7. sırayı alabildi. Haas takımı Ocon ve Bearman ile çifte puan alarak sezona umut verdi. Şampiyona liderliğini koruyan Norris, bir sonraki yarışta zirve mücadelesini sürdüreceğinin sinyalini verdi.