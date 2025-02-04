https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/formula-1-pilotlarinin-maaslari-aciklandi-sampiyon-verstappenin-alacagi-ucret-sasirtti-1093359646.html

Formula 1 pilotlarının maaşları açıklandı: Şampiyon Verstappen'in alacağı ücret şaşırttı

Formula 1 pilotlarının maaşları açıklandı: Şampiyon Verstappen'in alacağı ücret şaşırttı

Sputnik Türkiye

Formula 1’de 2025 sezonu pilot maaşları belli oldu. Red Bull Racing’in yıldız ismi Max Verstappen, 65 milyon dolarlık maaşıyla zirvede yer aldı. Hollandalı... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T22:07+0300

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Formula 1'de Max Verstappen, 65 milyon dolarlık geliriyle en yüksek maaş alan sürücü oldu.Son yıllarda büyük değişimler geçiren Formula 1’in yeni sezonuna sayılı günler kala pilot maaşları açıklandı. Max Verstappen, 65 milyon dolarlık maaşıyla birinci olurken, Lewis Hamilton ikinci sırada kaldı. Charles Leclerc, Ferrari’deki en yüksek maaşlı pilot unvanını kaybederken yıllık 34 milyon dolarlık gelirle Hamilton’ın gerisinde kaldı. Formula 1 ne zaman başlayacak?2025 Formula 1 sezonu, 14-16 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix'si ile Melbourne'de başlayacak ve 5-7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.2025 F1 sezonu pilot maaşları şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/formula-1de-yarisi-george-russell-kazandi-dunya-sampiyonu-max-verstappen-oldu-1090758257.html

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