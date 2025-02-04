Formula 1 pilotlarının maaşları açıklandı: Şampiyon Verstappen'in alacağı ücret şaşırttı
© AAFormula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monako Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.
© AA
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Formula 1’de 2025 sezonu pilot maaşları belli oldu. Red Bull Racing’in yıldız ismi Max Verstappen, 65 milyon dolarlık maaşıyla zirvede yer aldı. Hollandalı pilot, bu rakamla en yakın rakibi Lewis Hamilton’ı 5 milyon dolar geride bıraktı. Ferrari’ye transfer olan Hamilton ise 60 milyon dolarlık kazancıyla ikinci sırada yer aldı.
Formula 1'de Max Verstappen, 65 milyon dolarlık geliriyle en yüksek maaş alan sürücü oldu.
Son yıllarda büyük değişimler geçiren Formula 1’in yeni sezonuna sayılı günler kala pilot maaşları açıklandı. Max Verstappen, 65 milyon dolarlık maaşıyla birinci olurken, Lewis Hamilton ikinci sırada kaldı. Charles Leclerc, Ferrari’deki en yüksek maaşlı pilot unvanını kaybederken yıllık 34 milyon dolarlık gelirle Hamilton’ın gerisinde kaldı.
Formula 1 ne zaman başlayacak?
2025 Formula 1 sezonu, 14-16 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix'si ile Melbourne'de başlayacak ve 5-7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.
2025 F1 sezonu pilot maaşları şu şekilde:
Max Verstappen (Red Bull Racing) – 65 milyon dolar (2028)
Lewis Hamilton (Ferrari) – 60 milyon dolar (2026)
Charles Leclerc (Ferrari) – 34 milyon dolar (2028)
Fernando Alonso (Aston Martin) – 20 milyon dolar (2026)
Lando Norris (McLaren) – 20 milyon dolar (2026)
George Russell (Mercedes) – 15 milyon dolar (2025)
Carlos Sainz (Williams) – 10 milyon dolar (2027)
Pierre Gasly (Alpine) – 10 milyon dolar (2026)
Alexander Albon (Williams) – 8 milyon dolar (2027)
Nico Hulkenberg (Audi) – 7 milyon dolar (2027)
Esteban Ocon (Haas) – 7 milyon dolar (2027)
Oscar Piastri (McLaren) – 6 milyon dolar (2026)
Lance Stroll (Aston Martin) – 3 milyon dolar (Belirsiz)
Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 milyon dolar (2027)
Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 2 milyon dolar (2025)
Kimi Antonelli (Mercedes) – 2 milyon dolar (2025)
Oliver Bearman (Haas) – 1 milyon dolar (2027)
Liam Lawson (Red Bull Racing) – 1 milyon dolar (2026)
Jack Doohan (Alpine) – 500 bin dolar (2026)
Isaak Hadjar (Racing Bulls) – 500 bin dolar (2026)