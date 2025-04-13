https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/altin-talebinde-artis-yasandi-sahtecilik-riski-yukseldi-sahte-altin-nasil-anlasilir-1095357853.html

Altın talebinde artış yaşandı, sahtecilik riski yükseldi: Sahte altın nasıl anlaşılır?

Altın talebinde artış yaşandı, sahtecilik riski yükseldi: Sahte altın nasıl anlaşılır?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talep artarken, sahte altın riski de yeniden... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T16:34+0300

2025-04-13T16:34+0300

2025-04-13T16:34+0300

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dolandırıcılık

internet dolandırıcılığı

e-dolandırıcılık

dolandırıcılık büro amirliği

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Altın talebindeki artışla sahtecilik riski de yükselirken, uzmanlar sahte altına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.Uzmanlar, sahte altını anlamak için altının rengine, ağırlığına, dokusuna ve mıknatısla tepkisine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmak ve sertifikalı ürün tercih etmenin sahte altından korunmanın en etkili yolları arasında yer aldığı ifade edildi.Sahte altında dikkat edilmesi gerekenler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/altin-fiyatlari-2025te-5-yilin-zirvesinde-rekor-ustune-rekor-kirilirken-altin-fiyatlari-nereye-1095343271.html

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