Altın talebinde artış yaşandı, sahtecilik riski yükseldi: Sahte altın nasıl anlaşılır?
© AAAltın alımı
© AA
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Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talep artarken, sahte altın riski de yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, artan taleple birlikte piyasada sahte altın vakalarının çoğalabileceğine dikkat çekerek, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki, sahte altın nasıl anlaşılır?
Altın talebindeki artışla sahtecilik riski de yükselirken, uzmanlar sahte altına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Uzmanlar, sahte altını anlamak için altının rengine, ağırlığına, dokusuna ve mıknatısla tepkisine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmak ve sertifikalı ürün tercih etmenin sahte altından korunmanın en etkili yolları arasında yer aldığı ifade edildi.
Sahte altında dikkat edilmesi gerekenler:
Renk:
Kuyumcular, gerçek altının parlak ve sıcak sarı tonlu göründüğünü, sahte altının ise soluk ve donuk görünebildiğini açıkladı. Gerçek altının yüzeyi pürüzsüzken, kabarcık, çıkıntı veya kusurlar varsa sahte olabileceği belirtildi.
Kuyumcular, gerçek altının parlak ve sıcak sarı tonlu göründüğünü, sahte altının ise soluk ve donuk görünebildiğini açıkladı. Gerçek altının yüzeyi pürüzsüzken, kabarcık, çıkıntı veya kusurlar varsa sahte olabileceği belirtildi.
Mıknatıs testi:
Uzmanlar, altının manyetik olmadığı için mıknatıs tarafından çekilmesi halinde sahte olduğunu duyurdu.
Uzmanlar, altının manyetik olmadığı için mıknatıs tarafından çekilmesi halinde sahte olduğunu duyurdu.
Asit Testi:
Gerçek altının asit testinde renk değiştirmediği ancak sahte altının test sırasında bozulma gösterebildiği açıklandı.
Gerçek altının asit testinde renk değiştirmediği ancak sahte altının test sırasında bozulma gösterebildiği açıklandı.
Güvenilir satış noktası:
Altın uzmanları, sadece yetkili ve belgeli kuyumculardan alışveriş yapılmasını tavsiye etti.
Altın uzmanları, sadece yetkili ve belgeli kuyumculardan alışveriş yapılmasını tavsiye etti.
Sertifika ve Fatura:
Satın alınan altının sertifikası ve faturasının mutlaka alınması gerektiği ifade edildi.
Satın alınan altının sertifikası ve faturasının mutlaka alınması gerektiği ifade edildi.
Fiyat Kıyaslaması:
Piyasa değerinden çok düşük fiyatlı altınların sahte olduğu belirtildi.
Piyasa değerinden çok düşük fiyatlı altınların sahte olduğu belirtildi.