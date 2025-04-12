https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/altin-fiyatlari-2025te-5-yilin-zirvesinde-rekor-ustune-rekor-kirilirken-altin-fiyatlari-nereye-1095343271.html

Altın fiyatları 2025'te 5 yılın zirvesinde: Rekor üstüne rekor kırılırken altın fiyatları nereye gidiyor?

Altın fiyatları 2025'te 5 yılın zirvesinde: Rekor üstüne rekor kırılırken altın fiyatları nereye gidiyor?

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatları, 2025 yılında son beş yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Ons altın... 12.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-12T13:01+0300

2025-04-12T13:01+0300

2025-04-12T13:01+0300

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2025 yılı itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların güvenli liman arayışları ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. Ons altın, 3.200 dolar seviyesini aşarak son beş yılın en yüksek değerine ulaştı. Bu yükseliş, özellikle enflasyon endişeleri ve jeopolitik gerilimlerin artmasıyla desteklendi.Uzmanlardan 2025 yılı altın tahminleriFinans kuruluşları, 2025 yılı için altın fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Deutsche Bank, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini 3.700 dolara yükseltti. Bank of America, 2025 yılı için 3.400 dolar, Goldman Sachs 3.300 dolar, Macquarie Group ve UBS ise 3.500 dolar seviyelerini öngörüyor. Gram altın fiyatları ve yatırımcı beklentileriTürkiye'de gram altın, döviz kurlarındaki artış ve ons altındaki yükselişin etkisiyle 3.950 TL seviyelerine yaklaştı. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlar, küresel ekonomik gelişmelerin ve merkez bankalarının politikalarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.​Altın fiyatlarını etkileyen faktörlerAltın fiyatlarındaki artışın başlıca nedenleri arasında şunlar yer alıyor:​Bu faktörlerin birleşimi, altın fiyatlarının yükselmesine ve yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor.​Yatırımcılar i̇çin önerilerUzmanlar, altın fiyatlarındaki volatilitenin devam edebileceğini belirtiyor. Yatırımcıların, portföylerini çeşitlendirerek riskleri azaltmaları ve piyasa gelişmelerini yakından takip etmeleri öneriliyor. Ayrıca, kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olunması ve uzun vadeli yatırım stratejilerinin benimsenmesi tavsiye ediliyor.

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