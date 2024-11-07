https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/osym-duyurdu-ales-giris-belgeleri-erisime-acildi-1090138731.html

ÖSYM duyurdu: ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM duyurdu: ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) girecek adaylar için... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T15:28+0300

2024-11-07T15:28+0300

2024-11-07T15:28+0300

türkiye

ales

akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)

ösym

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanacak 2024-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

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