https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/osym-duyurdu-ales-giris-belgeleri-erisime-acildi-1090138731.html
ÖSYM duyurdu: ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM duyurdu: ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) girecek adaylar için... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T15:28+0300
2024-11-07T15:28+0300
2024-11-07T15:28+0300
türkiye
ales
akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
ösym
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanacak 2024-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/osym-pazar-gunu-4-farkli-sinav-duzenleyecek-1089086535.html
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ÖSYM duyurdu: ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) girecek adaylar için sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanacak 2024-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.