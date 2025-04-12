https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/yunanistandaki-resmi-gecit-toreninde-turkiye-karsiti-slogan-atilmisti-deniz-kuvvetleri-mensuplari-1095339459.html

Yunanistan'daki resmi geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atılmıştı: Deniz Kuvvetleri mensupları ceza alacak

Yunanistan'daki resmi geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atılmıştı: Deniz Kuvvetleri mensupları ceza alacak

Sputnik Türkiye

Atina'daki resmi geçitte Türkiye karşıtı slogan atan Deniz Kuvvetleri öğrencilerine yönelik soruşturma tamamlandı; bazılarına 20 gün hapis cezası verildi... 12.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-12T01:44+0300

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da 25 Mart'ta yapılan resmi geçit töreninde, Türkiye karşıtı slogan atan öğrenci statüsündeki Deniz Kuvvetleri mensuplarına ilişkin başlatılan idari soruşturma tamamlandı.Bazıları için 20 gün hapis cezası kararı verilirken, olaya karıştığı tespit edilen diğer kişiler için ise daha hafif olmak üzere farklı cezalar verilmesi kararlaştırıldı.Olayın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirterek, atılan sloganları 'küstahça' olarak nitelendirmiş, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/yunanistanda-bomba-ihbari-gercek-cikti-35-40-dakika-sonra-patlama-olacak-1095339064.html

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yunanistan, türkiye-yunanistan i̇lişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, yunanistan ordusu, deniz kuvvetleri, türkiye dışişleri bakanlığı