https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/ukraynali-vekil-gorev-sirasinda-orduya-ait-bir-f-16nin-dustugunu-dogruladi-1095351399.html

Ukraynalı vekil görev sırasında orduya ait bir F-16'nın düştüğünü doğruladı

Ukraynalı vekil görev sırasında orduya ait bir F-16'nın düştüğünü doğruladı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Hava Kuvvetleri Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukraynalı F-16 pilotlarından birinin bir görev sırasında öldüğünü doğruladı. 12.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-12T21:52+0300

2025-04-12T21:52+0300

2025-04-12T21:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rada

verhovna rada

ukrayna genelkurmay başkanlığı

f-16

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Pilotun ölüm yeri ve koşullarına ilişkin bir açıklama yapılmazken olaya neyin neden olduğu da bildirilmedi.Olayın koşullarını araştırmak üzere bakanlıklar arası bir komisyon kurulması çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.Ordu tarafından yapılan açıklamada, uçağın durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.Rada Milletvekili, Ukrayna ordusunun kendi F-16'sını düşürdüğünü iddia ettiVerhovna Rada milletvekili Maryana Bezuglaya Telegram kanalında yaptığı açıklamada, düşen F-16'nın Ukrayna ordusu tarafından vurulmuş olabileceğini öne sürdü.Bezuglaya, 'Kendinin yabancısı' olan sistemin henüz ayarlanmadığını öne süren Bezuglaya, , Ağustos 2024'te meydana gelen aynı savaş uçağı olayıyla ilgili soruşturmanın sonuçlarının hala yayımlanmadığına da dikkat çekti.29 Ağustos'ta Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya teslim edilen ilk F-16 savaş uçağının kaybolduğunu kabul etmiş ve kazanın nedenlerini araştırmak üzere özel bir komisyon oluşturulduğunu duyurmuştu. Rada milletvekili Bezuglaya, savaş uçağının birliklerin eylemlerinin koordine edilememesi nedeniyle Ukrayna Ordusunun Patriot füzeleri tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/abd-ile-iran-arasinda-ummanda-yapilan-gorusme-sona-erdi-saygiya-dayali-yapici-bir-atmosferde-1095348924.html

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ukrayna, rada, verhovna rada, ukrayna genelkurmay başkanlığı, f-16