https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/abd-ile-iran-arasinda-ummanda-yapilan-gorusme-sona-erdi-saygiya-dayali-yapici-bir-atmosferde-1095348924.html
ABD ile İran arasında Umman'da yapılan görüşme sona erdi: 'Saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde gerçekleşti'
ABD ile İran arasında Umman'da yapılan görüşme sona erdi: 'Saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde gerçekleşti'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran ve ABD arasındaki görüşmelerin devam edeceği duyuruldu. 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T18:06+0300
2025-04-12T18:06+0300
2025-04-12T18:06+0300
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dışişleri bakanlığı
i̇ran dışişleri bakanlığı
umman
abbas arakçi
abd özel temsilcisi steve witkoff
steve witkoff
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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Stephen Witkoff'un iki taraf arasındaki görüşmelere bir hafta içinde yeniden devam etme kararı aldıkları duyuruldu.İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve ABD Başkanlığı Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff Cumartesi günü Umman'ın başkenti Muskat'ta dolaylı görüşmelerde bulunmuştu.İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada şu cümleler kaydedildi:İki buçuk saatten fazla süren görüşmelerin tamamlanmasının ardından İran ve ABD heyet başkanları, Umman Dışişleri Bakanı ile birkaç dakikalık bir diyalog gerçekleştirdikleri de kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/iran-abd-ile-muzakerelerin-amacini-acikladi-diyalog-yoluyla-yaptirimlarin-kaldirilmasini-saglamak-1095347817.html
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abd, i̇ran, dışişleri bakanlığı, i̇ran dışişleri bakanlığı, umman, abbas arakçi, abd özel temsilcisi steve witkoff, steve witkoff
abd, i̇ran, dışişleri bakanlığı, i̇ran dışişleri bakanlığı, umman, abbas arakçi, abd özel temsilcisi steve witkoff, steve witkoff
ABD ile İran arasında Umman'da yapılan görüşme sona erdi: 'Saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde gerçekleşti'
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran ve ABD arasındaki görüşmelerin devam edeceği duyuruldu.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Stephen Witkoff'un iki taraf arasındaki görüşmelere bir hafta içinde yeniden devam etme kararı aldıkları duyuruldu.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve ABD Başkanlığı Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff Cumartesi günü Umman'ın başkenti Muskat'ta dolaylı görüşmelerde bulunmuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada şu cümleler kaydedildi:
İki taraf görüşmelerin bir hafta sonra devam etmesi konusunda mutabık kaldı. Umman'ın arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerde İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve ABD Başkanlığı Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Umman Dışişleri Bakanı aracılığıyla İran'ın barışçıl nükleer programı ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili konularda hükümetlerinin tutumlarını paylaşırken, görüşmeler karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde gerçekleşti.
İki buçuk saatten fazla süren görüşmelerin tamamlanmasının ardından İran ve ABD heyet başkanları, Umman Dışişleri Bakanı ile birkaç dakikalık bir diyalog gerçekleştirdikleri de kaydedildi.