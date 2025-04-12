https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/abd-ile-iran-arasinda-ummanda-yapilan-gorusme-sona-erdi-saygiya-dayali-yapici-bir-atmosferde-1095348924.html

ABD ile İran arasında Umman'da yapılan görüşme sona erdi: 'Saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde gerçekleşti'

ABD ile İran arasında Umman'da yapılan görüşme sona erdi: 'Saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde gerçekleşti'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran ve ABD arasındaki görüşmelerin devam edeceği duyuruldu. 12.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-12T18:06+0300

2025-04-12T18:06+0300

2025-04-12T18:06+0300

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dışişleri bakanlığı

i̇ran dışişleri bakanlığı

umman

abbas arakçi

abd özel temsilcisi steve witkoff

steve witkoff

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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Stephen Witkoff'un iki taraf arasındaki görüşmelere bir hafta içinde yeniden devam etme kararı aldıkları duyuruldu.İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve ABD Başkanlığı Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff Cumartesi günü Umman'ın başkenti Muskat'ta dolaylı görüşmelerde bulunmuştu.İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada şu cümleler kaydedildi:İki buçuk saatten fazla süren görüşmelerin tamamlanmasının ardından İran ve ABD heyet başkanları, Umman Dışişleri Bakanı ile birkaç dakikalık bir diyalog gerçekleştirdikleri de kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/iran-abd-ile-muzakerelerin-amacini-acikladi-diyalog-yoluyla-yaptirimlarin-kaldirilmasini-saglamak-1095347817.html

i̇ran

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