https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/super-ligde-gecenin-maci-besiktas---basaksehir-tuprasta-karsilasiyor-1095343961.html

Süper Lig’de gecenin maçı: Beşiktaş - Başakşehir Tüpraş’ta karşılaşacak

Süper Lig’de gecenin maçı: Beşiktaş - Başakşehir Tüpraş’ta karşılaşacak

Sputnik Türkiye

12 Nisan 2025 Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları, muhtemel 11’ler ve istatistikler

2025-04-12T14:04+0300

2025-04-12T14:04+0300

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spor

süper lig

rams başakşehir

beşiktaş

futbol

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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumunda Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Karşılaşmanın detaylarıİki takımın son durumuBeşiktaş, son 5 lig maçında sadece 2 galibiyet alabildi. Başakşehir de son haftalarda istikrarsız sonuçlarla dikkat çekiyor. İki ekip arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş’ın 5, Başakşehir’in ise 3 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Beşiktaş'ta 7 oyuncu forma giyemeyecekTedavileri devam eden savunma oyuncuları Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal formasından uzak kalacak.Kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç da yarın forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir maçında kadroda yer almayacak ve cezasını tamamlayacak.

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