https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/super-ligde-gecenin-maci-besiktas---basaksehir-tuprasta-karsilasiyor-1095343961.html
Süper Lig’de gecenin maçı: Beşiktaş - Başakşehir Tüpraş’ta karşılaşacak
Süper Lig’de gecenin maçı: Beşiktaş - Başakşehir Tüpraş’ta karşılaşacak
Sputnik Türkiye
12 Nisan 2025 Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları, muhtemel 11’ler ve istatistikler
2025-04-12T14:04+0300
2025-04-12T14:04+0300
2025-04-12T14:05+0300
spor
süper lig
rams başakşehir
beşiktaş
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/1e/1048452586_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8200ebb14d434cc10e27f3bec43e9fc9.jpg
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumunda Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Karşılaşmanın detaylarıİki takımın son durumuBeşiktaş, son 5 lig maçında sadece 2 galibiyet alabildi. Başakşehir de son haftalarda istikrarsız sonuçlarla dikkat çekiyor. İki ekip arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş’ın 5, Başakşehir’in ise 3 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Beşiktaş'ta 7 oyuncu forma giyemeyecekTedavileri devam eden savunma oyuncuları Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal formasından uzak kalacak.Kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç da yarın forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir maçında kadroda yer almayacak ve cezasını tamamlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/4-gunde-2-kirmizi-kart-gormustu-tayyip-talhadan-besiktas-taraftarina-ilk-aciklama-1095209219.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/1e/1048452586_149:0:797:486_1920x0_80_0_0_718944f1a59c8801ad9f2cf0ac5ef8ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş başakşehir maçı, 12 nisan 2025 beşiktaş, başakşehir beşiktaş ne zaman, beşiktaş başakşehir canlı yayın, süper lig maçları, beşiktaş kadrosu
beşiktaş başakşehir maçı, 12 nisan 2025 beşiktaş, başakşehir beşiktaş ne zaman, beşiktaş başakşehir canlı yayın, süper lig maçları, beşiktaş kadrosu
Süper Lig’de gecenin maçı: Beşiktaş - Başakşehir Tüpraş’ta karşılaşacak
14:04 12.04.2025 (güncellendi: 14:05 12.04.2025)
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele, hem Avrupa kupalarına katılım hem de moral açısından büyük önem taşımakta.
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumunda Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📍 Stadyum:
Tüpraş Stadyumu, İstanbul
🗓️ Tarih:
12 Nisan 2025, Cumartesi
🖥️ VAR:
Tomasz Kwiatkowski (Polonya)
Beşiktaş, son 5 lig maçında sadece 2 galibiyet alabildi. Başakşehir de son haftalarda istikrarsız sonuçlarla dikkat çekiyor. İki ekip arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş’ın 5, Başakşehir’in ise 3 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ta 7 oyuncu forma giyemeyecek
Tedavileri devam eden savunma oyuncuları Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal formasından uzak kalacak.
Kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç da yarın forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir maçında kadroda yer almayacak ve cezasını tamamlayacak.