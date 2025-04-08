https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/4-gunde-2-kirmizi-kart-gormustu-tayyip-talhadan-besiktas-taraftarina-ilk-aciklama-1095209219.html
4 günde 2 kırmızı kart görmüştü: Tayyip Talha'dan Beşiktaş taraftarına ilk açıklama
4 günde 2 kırmızı kart görmüştü: Tayyip Talha'dan Beşiktaş taraftarına ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, Murtaza bin Yunus'un 14. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştü. Siyah-beyazlılar, ilerleyen... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T00:22+0300
2025-04-08T00:22+0300
2025-04-08T00:22+0300
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Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.Geçen hafta Göztepe karşısında Türkiye Kupası çeyrek finalinde de kırmızı kart gören Tayyip Talha, bu kez Kasımpaşa maçında yine erken veda etti. Oyuncunun performansı tribünlerden büyük tepki alırken, maç sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamayla taraftarlardan özür diledi.Duygusal bir mesaj paylaşan Tayyip Talha "İki maçtır takımımı yalnız bıraktığım ve sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Ne desem içimdeki mahcubiyeti anlatmaya yetmez. En çok kendime kızgınım, hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum" ifadelerini kullandı.Açıklamasının devamında taraftarlara söz veren tecrübeli futbolcu, "Böyle bir sezonda bana her defasında destek olan Beşiktaş taraftarlarını mutsuz etmeyi kabul edemiyorum. Söz veriyorum, daha güçlü döneceğim ve bir daha size kötü gün yaşatmamak için her şeyimi vereceğim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/besiktasta-emirhan-topcu-sakatlandi-yerine-giren-tayyip-talha-kirmizi-kart-gordu-1095207795.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, kırmızı kart, kasımpaşa, kasımpaşa spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
4 günde 2 kırmızı kart görmüştü: Tayyip Talha'dan Beşiktaş taraftarına ilk açıklama
Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, Murtaza bin Yunus'un 14. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştü. Siyah-beyazlılar, ilerleyen dakikalarda gol bularak 1 puanla ayrılmayı başarırken Tayyip Talha Sanuç'un 45. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı. Maç sonu Sanuç sosyal medyadan özür diledi.
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Geçen hafta Göztepe karşısında Türkiye Kupası çeyrek finalinde de kırmızı kart gören Tayyip Talha, bu kez Kasımpaşa maçında yine erken veda etti. Oyuncunun performansı tribünlerden büyük tepki alırken, maç sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamayla taraftarlardan özür diledi.
Duygusal bir mesaj paylaşan Tayyip Talha "İki maçtır takımımı yalnız bıraktığım ve sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Ne desem içimdeki mahcubiyeti anlatmaya yetmez. En çok kendime kızgınım, hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında taraftarlara söz veren tecrübeli futbolcu, "Böyle bir sezonda bana her defasında destek olan Beşiktaş taraftarlarını mutsuz etmeyi kabul edemiyorum. Söz veriyorum, daha güçlü döneceğim ve bir daha size kötü gün yaşatmamak için her şeyimi vereceğim" dedi.