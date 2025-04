https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/pembe-ay-hafta-sonu-gokyuzunu-aydinlatacak-turkiyeden-izlenebilecek-mi-1095349731.html

Pembe Ay hafta sonu gökyüzünü aydınlatacak: Türkiye'den izlenebilecek mi?

Pembe Ay 13 Nisan 2025 gecesi Türkiye’den de gözlemlenebilecek.

Nisan ayı dolunayla birlikte geliyor. 'Pembe Ay' olarak adlandırılan bu özel gökyüzü olayı, 13 Nisan 2025 Pazar günü Türkiye saatiyle 00:21’de gerçekleşecek. Ay, dolunay evresine girdiğinde gökyüzünde her zamankinden daha büyük ve parlak görünecek.Ancak ismine aldanmamak gerek: Ay, pembe bir renge bürünmeyecek. Bu isim, Kuzey Amerika’da ilkbaharın habercisi olan ve dolunay zamanı açan “phlox” adlı pembe çiçeklerden geliyor. Yani adını çiçekten alıyor, rengini değil.Türkiye’den gözlemlenebilecek mi?Evet, Pembe Ay Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Meteoroloji verilerine göre, 13 Nisan gecesi İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hava açık olacak. Bu da gökyüzü meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ay’ın en parlak hali 12 Nisan gecesi ile 13 Nisan sabahı arasında gözlemlenebilecek.Uzmanlar, bu özel anı izlemek isteyenlere ışık kirliliğinden uzak yerleri tercih etmelerini öneriyor. Özellikle sahil bölgeleri veya şehir dışındaki açık alanlar, Pembe Ay’ı en net şekilde görmek için ideal noktalar olacak.Pembe Ay ismini nereden alır?'Pembe Ay' adı, Ay'ın renginden değil, ilkbaharda açan bir çiçekten gelir. Özellikle Kuzey Amerika’da Nisan ayında çiçeklenen “Phlox Subulata” adlı pembe tonlardaki yabani bir çiçekle ilişkilendirilir. Yerli Amerikalılar, bu döneme denk gelen dolunaya mevsimin simgesi olan bu çiçeğin renginden esinlenerek Pembe Ay demiştir.Yani aslında Ay, o gece pembe görünmez. Ancak bazen atmosferik koşullar (sis, toz veya alçak ufuk açısı gibi) Ay’ın daha sıcak tonlarda — turuncu ya da kırmızıya çalan — görünmesine neden olabilir. Fakat bu tamamen rastlantısal bir durumdur.Pembe Ay her yıl görülür mü?Evet, Pembe Ay her yıl düzenli olarak görülür, çünkü bu sadece bir Nisan dolunayıdır. Yıl boyunca dolunaylara farklı kültürler ve halklar tarafından çeşitli isimler verilmiştir. Örneğin:Bu isimler genellikle doğa olaylarına ya da mevsimsel döngülere dayanır. Pembe Ay da bu takvimin bir parçası olarak her Nisan’da gerçekleşir.

