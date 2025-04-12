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Pembe Ay hafta sonu gökyüzünü aydınlatacak: Türkiye'den izlenebilecek mi?
Pembe Ay hafta sonu gökyüzünü aydınlatacak: Türkiye'den izlenebilecek mi?
Sputnik Türkiye
Pembe Ay 13 Nisan 2025 gecesi Türkiye’den de gözlemlenebilecek.
2025-04-12T20:00+0300
2025-04-12T20:00+0300
yaşam
meteoroloji
dolunay
pembe ay
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Nisan ayı dolunayla birlikte geliyor. 'Pembe Ay' olarak adlandırılan bu özel gökyüzü olayı, 13 Nisan 2025 Pazar günü Türkiye saatiyle 00:21’de gerçekleşecek. Ay, dolunay evresine girdiğinde gökyüzünde her zamankinden daha büyük ve parlak görünecek.Ancak ismine aldanmamak gerek: Ay, pembe bir renge bürünmeyecek. Bu isim, Kuzey Amerika’da ilkbaharın habercisi olan ve dolunay zamanı açan “phlox” adlı pembe çiçeklerden geliyor. Yani adını çiçekten alıyor, rengini değil.Türkiye’den gözlemlenebilecek mi?Evet, Pembe Ay Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Meteoroloji verilerine göre, 13 Nisan gecesi İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hava açık olacak. Bu da gökyüzü meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ay’ın en parlak hali 12 Nisan gecesi ile 13 Nisan sabahı arasında gözlemlenebilecek.Uzmanlar, bu özel anı izlemek isteyenlere ışık kirliliğinden uzak yerleri tercih etmelerini öneriyor. Özellikle sahil bölgeleri veya şehir dışındaki açık alanlar, Pembe Ay’ı en net şekilde görmek için ideal noktalar olacak.Pembe Ay ismini nereden alır?'Pembe Ay' adı, Ay'ın renginden değil, ilkbaharda açan bir çiçekten gelir. Özellikle Kuzey Amerika’da Nisan ayında çiçeklenen “Phlox Subulata” adlı pembe tonlardaki yabani bir çiçekle ilişkilendirilir. Yerli Amerikalılar, bu döneme denk gelen dolunaya mevsimin simgesi olan bu çiçeğin renginden esinlenerek Pembe Ay demiştir.Yani aslında Ay, o gece pembe görünmez. Ancak bazen atmosferik koşullar (sis, toz veya alçak ufuk açısı gibi) Ay’ın daha sıcak tonlarda — turuncu ya da kırmızıya çalan — görünmesine neden olabilir. Fakat bu tamamen rastlantısal bir durumdur.Pembe Ay her yıl görülür mü?Evet, Pembe Ay her yıl düzenli olarak görülür, çünkü bu sadece bir Nisan dolunayıdır. Yıl boyunca dolunaylara farklı kültürler ve halklar tarafından çeşitli isimler verilmiştir. Örneğin:Bu isimler genellikle doğa olaylarına ya da mevsimsel döngülere dayanır. Pembe Ay da bu takvimin bir parçası olarak her Nisan’da gerçekleşir.
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pembe ay 2025, pembe ay ne zaman, 13 nisan dolunay, pembe ay türkiye'den görülecek mi, pembe ay saat kaçta, dolunay 13 nisan 2025
pembe ay 2025, pembe ay ne zaman, 13 nisan dolunay, pembe ay türkiye'den görülecek mi, pembe ay saat kaçta, dolunay 13 nisan 2025

Pembe Ay hafta sonu gökyüzünü aydınlatacak: Türkiye'den izlenebilecek mi?

20:00 12.04.2025
© AP Photo / Petros GiannakourisDünyada pembe Süper Ay
Dünyada pembe Süper Ay - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Nisan ayının en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri olan Pembe Ay dolunayı bu hafta sonu gerçekleşiyor. Gözler 13 Nisan gecesine çevrildi, bu dolunay Türkiye semalarında da net bir şekilde görülebilecek.
Nisan ayı dolunayla birlikte geliyor. 'Pembe Ay' olarak adlandırılan bu özel gökyüzü olayı, 13 Nisan 2025 Pazar günü Türkiye saatiyle 00:21’de gerçekleşecek. Ay, dolunay evresine girdiğinde gökyüzünde her zamankinden daha büyük ve parlak görünecek.
Ancak ismine aldanmamak gerek: Ay, pembe bir renge bürünmeyecek. Bu isim, Kuzey Amerika’da ilkbaharın habercisi olan ve dolunay zamanı açan “phlox” adlı pembe çiçeklerden geliyor. Yani adını çiçekten alıyor, rengini değil.

Türkiye’den gözlemlenebilecek mi?

Evet, Pembe Ay Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Meteoroloji verilerine göre, 13 Nisan gecesi İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hava açık olacak. Bu da gökyüzü meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ay’ın en parlak hali 12 Nisan gecesi ile 13 Nisan sabahı arasında gözlemlenebilecek.
Uzmanlar, bu özel anı izlemek isteyenlere ışık kirliliğinden uzak yerleri tercih etmelerini öneriyor. Özellikle sahil bölgeleri veya şehir dışındaki açık alanlar, Pembe Ay’ı en net şekilde görmek için ideal noktalar olacak.

Pembe Ay ismini nereden alır?

'Pembe Ay' adı, Ay'ın renginden değil, ilkbaharda açan bir çiçekten gelir. Özellikle Kuzey Amerika’da Nisan ayında çiçeklenen “Phlox Subulata” adlı pembe tonlardaki yabani bir çiçekle ilişkilendirilir. Yerli Amerikalılar, bu döneme denk gelen dolunaya mevsimin simgesi olan bu çiçeğin renginden esinlenerek Pembe Ay demiştir.
Yani aslında Ay, o gece pembe görünmez. Ancak bazen atmosferik koşullar (sis, toz veya alçak ufuk açısı gibi) Ay’ın daha sıcak tonlarda — turuncu ya da kırmızıya çalan — görünmesine neden olabilir. Fakat bu tamamen rastlantısal bir durumdur.

Pembe Ay her yıl görülür mü?

Evet, Pembe Ay her yıl düzenli olarak görülür, çünkü bu sadece bir Nisan dolunayıdır. Yıl boyunca dolunaylara farklı kültürler ve halklar tarafından çeşitli isimler verilmiştir. Örneğin:
Ocak: Kurt Ayı
Şubat: Kar Ayı
Mart: Solucan Ayı
Nisan: Pembe Ay
Mayıs: Çiçek Ayı
Haziran: Çilek Ayı
Bu isimler genellikle doğa olaylarına ya da mevsimsel döngülere dayanır. Pembe Ay da bu takvimin bir parçası olarak her Nisan’da gerçekleşir.
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