https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/gokbilimciler-hayatta-bir-kere-gorulur-dedi-nova-patlamasi-bu-hafta-gozlemlenebilir-1094873483.html

Gökbilimciler 'hayatta bir kere görülür' dedi: Nova patlaması bu hafta gözlemlenebilir

Gökbilimciler 'hayatta bir kere görülür' dedi: Nova patlaması bu hafta gözlemlenebilir

Sputnik Türkiye

Astronomlar, T COronae Borealis adlı yıldız sisteminde bu hafta bir yıldız patlaması gerçekleşebileceğini söylüyor, eğer nova patlaması yaşanırsa bu nadir gök olayı Türkiye'den de gözlemlenebilecek

2025-03-26T11:26+0300

2025-03-26T11:26+0300

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Gökbilimciler, bir yıldız sisteminin önümüzdeki günlerde nova patlaması yaşayabileceğini duyurdu. Yaklaşık 80 yılda bir gerçekleşen bu nadir gök olayı, Dünya'dan çıplak gözle gözlemlenebilecek.T Coronae Borealis isimli yıldız sistemi, bir beyaz cüce ve bir kırmızı devden oluşuyor. Kırmızı devin kaybettiği gaz ve madde, beyaz cücenin yüzeyinde birikiyor ve yoğun bir basınç ve sıcaklık ortaya çıkıyor. Bu da şiddetli bir patlama yaratıyor ve bu süreçte yıldızın parlaklığı aniden artıyor.Benzer patlamalar tarih boyunca yaşanmıştıİlk olarak 1787'de, ardından 1866 ve son olarak 1946'da benzer patlamaların yaşandığı bu yıldız sistemini döngüsünü değerlendiren uzmanlar, bir sonraki patlamanın 27 Mart tarihine kadar gerçekleşebileceğini öngörüyor. Ancak patlamanın kesin tarihi belirsizliğini koruyor.Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?T Coronae Borealis yıldız sisteminin beklenen patlaması, Türkiye'den gözlemlenebilecek. Patlama gerçekleştiğinde, yıldızın parlaklığı çıplak gözle görülebilecek seviyeye ulaşacak ve birkaç gün boyunca gözlemlenebilecek.Eğer uzmanların öngörüsü yaşanırsa, Mart ayı sonları ve Nisan ayı başlarında gökyüzünde gözlemlenebilecek olan bu patlama, ışık kirliliğinin az olduğu noktalarda rahatlıkla görülebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/yilin-ilk-gunes-tutulmasi-29-martta-gerceklesecek-nereden-gozlemlenebilecek-saat-kacta-olacak-1094808884.html

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