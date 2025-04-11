https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/minguzzi-ailesini-tehdit-eden-5-kisiye-tutuklama-talep-edildi-1095334386.html
Minguzzi ailesini tehdit eden 5 kişiye tutuklama talep edildi
Minguzzi ailesini tehdit eden 5 kişiye tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesinin ardından ailesine tehdit mesajları gönderen 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerin... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T19:58+0300
2025-04-11T19:58+0300
2025-04-11T19:59+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
kadıköy
saldırı
siber saldırı
saldırı girişimi
bıçaklı saldırı
kadıköy emniyet müdürlüğü
kadıköy polis merkezi
kadıköy belediyesi
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Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia'nın ailesini tehdit eden 5 kişiye tutuklama talep edildi.Olayın yankıları sürerken, genç Mattia'nın yakınlarını hedef alan nefret dolu mesajlar toplumda infiale yol açtı. Savcılık, şüpheliler hakkında 'kişiyi tehdit' suçundan cezai işlem başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde sonuç kararını beklediği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/minguzzi-ailesi-yonelik-tehditler-devam-ediyor-ailenin-avukati-epozdemirden-siz-insan-misiniz-1095328991.html
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mattia ahmet minguzzi, kadıköy, saldırı, siber saldırı, saldırı girişimi, bıçaklı saldırı, kadıköy emniyet müdürlüğü, kadıköy polis merkezi, kadıköy belediyesi
mattia ahmet minguzzi, kadıköy, saldırı, siber saldırı, saldırı girişimi, bıçaklı saldırı, kadıköy emniyet müdürlüğü, kadıköy polis merkezi, kadıköy belediyesi
Minguzzi ailesini tehdit eden 5 kişiye tutuklama talep edildi
19:58 11.04.2025 (güncellendi: 19:59 11.04.2025)
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesinin ardından ailesine tehdit mesajları gönderen 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerin tutuklanması talep edilirken, soruşturma kapsamında dijital delillerin incelendiği belirtildi.
Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia'nın ailesini tehdit eden 5 kişiye tutuklama talep edildi.
Olayın yankıları sürerken, genç Mattia'nın yakınlarını hedef alan nefret dolu mesajlar toplumda infiale yol açtı. Savcılık, şüpheliler hakkında 'kişiyi tehdit' suçundan cezai işlem başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde sonuç kararını beklediği ifade edildi.