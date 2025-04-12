https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/mhp-lideri-bahceli-partisinin-siirt-il-baskani-tukenmezi-makaminda-kabul-etti-1095338583.html
MHP lideri Bahçeli, partisinin Siirt İl Başkanı Tükenmez'i makamında kabul etti
MHP lideri Bahçeli, partisinin Siirt İl Başkanı Tükenmez'i makamında kabul etti
Sputnik Türkiye
Siirt İl Başkanı Tükenmez, MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'yle görüşerek il teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tükenmez, yaptığı açıklamada... 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T00:02+0300
2025-04-12T00:02+0300
2025-04-12T00:04+0300
poli̇ti̇ka
mhp
devlet bahçeli
siirt
siirt valiliği
siirt i̇l emniyet müdürlüğü
milliyetçi hareket partisi (mhp)
mhp başkanlık divanı
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez ziyarette bulundu.MHP Siirt İl Başkanı Tükenmez, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye makamında il teşkilatının çalışmaları hakkında kapsamlı brifing verdi. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından basın açıklaması yapan Başkan Tükenmez, "Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız, medarı iftiharımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Rabbim Bilge Liderimizi başımızdan eksik etmesin. Varlığınıza, sağlığınıza şükürler olsun" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/mhp-lideri-bahceli-cumhurbaskanimizin-dem-parti-heyeti-ile-gorusmesi-takdire-sayandir-1095331057.html
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mhp, devlet bahçeli, siirt, siirt valiliği, siirt i̇l emniyet müdürlüğü, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp başkanlık divanı
mhp, devlet bahçeli, siirt, siirt valiliği, siirt i̇l emniyet müdürlüğü, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp başkanlık divanı
MHP lideri Bahçeli, partisinin Siirt İl Başkanı Tükenmez'i makamında kabul etti
00:02 12.04.2025 (güncellendi: 00:04 12.04.2025)
Siirt İl Başkanı Tükenmez, MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'yle görüşerek il teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tükenmez, yaptığı açıklamada Bahçeli'nin desteğinin kendileri için büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez ziyarette bulundu.
MHP Siirt İl Başkanı Tükenmez, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye makamında il teşkilatının çalışmaları hakkında kapsamlı brifing verdi. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından basın açıklaması yapan Başkan Tükenmez, "Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız, medarı iftiharımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Rabbim Bilge Liderimizi başımızdan eksik etmesin. Varlığınıza, sağlığınıza şükürler olsun" ifadelerini kullandı.