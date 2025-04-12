https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/lavrov-avrupa-insan-haklarindan-bahsediyor-ama-rusya-ve-turkiye-gibi-ulkeler-soz-konusu-olunca-1095345544.html
Lavrov: Avrupa insan haklarından bahsediyor ama Rusya ve Türkiye gibi ülkeler söz konusu olunca bundan bahseden yok
Lavrov: Avrupa insan haklarından bahsediyor ama Rusya ve Türkiye gibi ülkeler söz konusu olunca bundan bahseden yok
Sputnik Türkiye
Türkiye'de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na gelen ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile yaklaşık 1 saat görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, soruları... 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T14:43+0300
2025-04-12T14:43+0300
2025-04-12T14:47+0300
antalya diplomasi forumu
rusya
dünya
insan hakları
insan hakları ihlali
avrupa
ab
ab
ab
ukrayna
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Antalya Diplomasi Forumu'nda kendisine özel hazırlanan platformda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündemi değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov önemli açıklamalarda bulundu."Ukrayna Rusça'yı yasakladı. Ukrayna bunu yapan dünyadaki tek ülke" diyen Lavrov:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/disisleri-bakani-fidan-ile-rus-mevkidasi-lavrov-antalyada-gorustu-karadeniz-ukrayna-suriye-ve-gazze-1095344561.html
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Osman Nuri Cerit
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
antalya diplomasi forumu, rusya, insan hakları, insan hakları ihlali, avrupa, ab, ab, ab, ukrayna
antalya diplomasi forumu, rusya, insan hakları, insan hakları ihlali, avrupa, ab, ab, ab, ukrayna
Lavrov: Avrupa insan haklarından bahsediyor ama Rusya ve Türkiye gibi ülkeler söz konusu olunca bundan bahseden yok
14:43 12.04.2025 (güncellendi: 14:47 12.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na gelen ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile yaklaşık 1 saat görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, soruları yanıtladığı özel oturumda "Avrupa insan haklarından bahsediyor. Ama Rusya ve Türkiye gibi ülkeler söz konusu olunca insan haklarından bahseden yok" dedi.
Antalya Diplomasi Forumu'nda kendisine özel hazırlanan platformda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündemi değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov önemli açıklamalarda bulundu.
"Ukrayna Rusça'yı yasakladı. Ukrayna bunu yapan dünyadaki tek ülke" diyen Lavrov:
"Avrupa, insan haklarından bahsediyor ama Rusya ve Türkiye gibi ülkeler söz konusu olunca insan haklarından bahseden yok"
"Hakan Fidan'a Ukrayna'nın Rusya'nın enerji alt yapısına yapmış olduğu saldırıların bir listesini verdim"