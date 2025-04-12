https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/lavrov-avrupa-insan-haklarindan-bahsediyor-ama-rusya-ve-turkiye-gibi-ulkeler-soz-konusu-olunca-1095345544.html

Lavrov: Avrupa insan haklarından bahsediyor ama Rusya ve Türkiye gibi ülkeler söz konusu olunca bundan bahseden yok

Lavrov: Avrupa insan haklarından bahsediyor ama Rusya ve Türkiye gibi ülkeler söz konusu olunca bundan bahseden yok

Sputnik Türkiye

Türkiye'de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na gelen ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile yaklaşık 1 saat görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, soruları... 12.04.2025, Sputnik Türkiye

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antalya diplomasi forumu

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dünya

insan hakları

insan hakları ihlali

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ukrayna

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Antalya Diplomasi Forumu'nda kendisine özel hazırlanan platformda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündemi değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov önemli açıklamalarda bulundu."Ukrayna Rusça'yı yasakladı. Ukrayna bunu yapan dünyadaki tek ülke" diyen Lavrov:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/disisleri-bakani-fidan-ile-rus-mevkidasi-lavrov-antalyada-gorustu-karadeniz-ukrayna-suriye-ve-gazze-1095344561.html

rusya

ab

ukrayna

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2025

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antalya diplomasi forumu, rusya, insan hakları, insan hakları ihlali, avrupa, ab, ab, ab, ukrayna