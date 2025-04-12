https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/iran-abd-ile-muzakerelerin-amacini-acikladi-diyalog-yoluyla-yaptirimlarin-kaldirilmasini-saglamak-1095347817.html

İran, ABD ile müzakerelerin amacını açıkladı: 'Diyalog yoluyla yaptırımların kaldırılmasını sağlamak'

İran, ABD ile müzakerelerin amacını açıkladı: 'Diyalog yoluyla yaptırımların kaldırılmasını sağlamak'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Tahran'a uygulanan yaptırımların diyalog yoluyla kaldırması gerektiğini dile getirdi. 12.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-12T16:52+0300

2025-04-12T16:52+0300

2025-04-12T16:58+0300

poli̇ti̇ka

abd

abbas arakçi

donald trump

mesud pezeşkiyan

i̇ran

abd

tahran

i̇ran dışişleri bakanlığı

ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa)

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, Umma'nda ABD ile görüşen İran heyetinin, ABD yaptırımlarının kaldırılmasını sağlamak ve nükleer konuda ilerleme kaydetmek amacıyla müzakerelerde bulunduğunu ifade etti.Bekayi İran’ın hedefinin net olduğunu vurgulayarak, “İran’ın ulusal çıkarlarını güvence altına almaktan başka bir hedefimiz yok. Nükleer meseleyi geliştirmek ve ABD ile diyalog yoluyla yaptırımların kaldırılmasını sağlamak için diplomasiye gerçek ve dürüst bir fırsat veriyoruz” dedi.Mart ayı başında, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup göndererek İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ile bir anlaşma yapmayı tercih edeceğini belirtmiş aksi takdirde de askeri bir karşılık verme tehdidinde bulunmuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Tahran'ın cevap mektubunda ABD'nin nükleer program konusunda doğrudan görüşmeleri reddettiğini ve müzakere penceresinin yalnızca üçüncü ülkelerin arabuluculuğuyla açılabileceğini ifade etmişti.2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ABD ve İran, İran'ın nükleer programının engellenmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını içeren bir nükleer anlaşmaya varmıştı. ABD, Başkan Trump'ın önceki döneminde Mayıs 2018'de Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu. Buna karşılık İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini aşamalı olarak azalttığını, diğer hususların yanı sıra nükleer araştırma ve uranyum zenginleştirme seviyeleri üzerindeki kısıtlamalardan vazgeçtiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/rus-disislerinden-lavrov-ile-turk-mevkidasi-fidan-arasindaki-gorusmeye-iliskin-aciklama-1095347661.html

i̇ran

abd

tahran

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abd, abbas arakçi, donald trump, mesud pezeşkiyan, i̇ran, abd, tahran, i̇ran dışişleri bakanlığı, ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa)