https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ibb-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bugra-gokce-ve-ugur-ataman-gozaltinda-1094733708.html

İBB soruşturmasında yeni gelişme: Buğra Gökce ve Uğur Ataman gözaltında

İBB soruşturmasında yeni gelişme: Buğra Gökce ve Uğur Ataman gözaltında

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltı sayısı 90'a çıktı. Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ile... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T14:54+0300

2025-03-21T14:54+0300

2025-03-21T15:15+0300

türki̇ye

buğra gökçe

gözaltı

buğra gökce

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

haberler

ekrem i̇mamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör suçlamasıyla gözaltına alındığı 2 ayrı operasyonda gözaltı sayısı 90’a yükseldi. İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce de gözaltına alındı. Gökce, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerden Uğur Ataman da Muğla'da gözaltına alındı. Öte yandan İmamoğlu'nun da polise ifade vermeye başladığı öğrenildi.Buğra Gökce kimdir?1974 yılında Ankara’da doğan Buğra Gökce, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1995’te mezun oldu. 2000 yılında yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra Japonya Hükümeti bursuyla Japonya'da kent planlama ve ulaşım üzerine lisansüstü eğitim aldı. Ayrıca ODTÜ'den doktora derecesi elde ederek akademik yetkinliğini pekiştirdi.İzmir’de başlayan kamu hizmetiGökce’nin meslek hayatı 1995 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şehir plancısı olarak başladı. 2002'den itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda çeşitli görevler üstlendi; 2006-2007 yıllarında ise Genel Başkanlık yaptı. 2005’ten itibaren ODTÜ ve Gazi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler verdi.2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen Gökce, bu görevi 2019’a kadar sürdürdü. Ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. İstanbul’daki görevi boyunca şehircilik projelerine yön verdi, özellikle afet odaklı kentsel dönüşüm politikalarının geliştirilmesinde aktif rol aldı.Siyasi adaylık ve İPA başkanlığı2024 yılında CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Gökce, bu süreçte İBB'deki görevinden istifa etti. Nisan 2024 itibarıyla İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı’na atandı. Hâlen bu görevini sürdürerek, İstanbul’un sürdürülebilir kentleşme vizyonuna katkı sağlamaya devam ediyor.

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