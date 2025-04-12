https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-turkiye-saglam-yapisal-temelleri-sayesinde-cok-daha-iyi-noktada-1095350532.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, sağlam yapısal temelleri sayesinde çok daha iyi noktada olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, sağlam yapısal temelleri sayesinde çok daha iyi noktada olacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, diğer ülkelere göre Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasına oranla borçluluk oranının daha düşük olduğunu belirterek... 12.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-12T21:05+0300

2025-04-12T21:05+0300

2025-04-12T21:05+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

antalya

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında 'Küresel Sınamalar ve Türkiye'nin Görünümü' başlıklı sunum yaptıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ticarette artan korumacı politikalara karşı yönünü bulmada emsallerine göre daha iyi noktada olduğunu belirterek, "Ticaret savaşının kazananı olmaz. Bütün taraflar kaybeder. İşte bu yüzden de serbest ticarete inanıyoruz. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bütün senaryoları değerlendirmeye alacağız ve duruma göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.Şimşek, ticarette korumacılığın küresel krizinden sonra ortaya çıktığını ve 2009'dan bu yana 11 kat arttığını dile getirerek, "Türkiye, ticaret korumacılığından ne kadar etkileniyor? Bu noktada nispeten daha güçlüyüz. Diğer ülkelerle kıyaslandığında büyümenin ve refahın devam ettirilmesinde ihracata bağımlılığımız daha düşük. Nihai tüketim harcamaları ve yatırımlar, Türk ekonomisinin temel lokomotifi. Türkiye korumacı politikalara karşı yönünü bulmada emsallerine göre daha iyi noktada" diye konuştu.'Türkiye, sağlam yapısal temelleri sayesinde çok daha iyi noktada olacak'Türkiye'nin bölgesinde önemli bir imalat üssü olduğunu, bu nedenle bağlantılılığı (ulaştırma koridorlarını) bölge içerisinde geliştirmek için yatırımlar yapıldığını belirten Şimşek, Türkiye'nin Orta Koridor'un bir parçası olduğunu, yeni Kalkınma Yolu'nun kurulması çabalarına da iştirak ettiğini anlattı. Bağlantılılık, barış, güvenlik ve refah konusunda bölgede yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Şimşek, bunun en büyük faydasını yine Türkiye'nin göreceğini söyledi.Şimşek, bir başka önemli küresel meselenin ise küresel borçluluğun artması olduğunu ifade ederek, "Diğer ülkelere göre gayrisafi yurt içi hasılamıza oranla borçluluk oranımız daha düşük. Yani bu şu demek, finansal piyasalardaki dalgalanmalar bittiğinde Türkiye, sağlam yapısal temelleri sayesinde çok daha iyi noktada olacak" diye konuştu.'Kendimizi üretmeye adadık'Yapay zekanın, üretkenliği artırmak ve desteklemek için potansiyeli olduğunun altını çizen Şimşek, yapay zeka altyapısına kritik yatırımlar yaptıklarını, gelecek birkaç sene içinde Türkiye için dönüm noktası olacağını söyledi.İnovasyon ekosistemini desteklemenin önemine değinen Şimşek, geçen yılın küresel inovasyon endeksine göre üst-orta gelirli ülkeler arasında Türkiye'nin, Çin ve Malezya'nın ardından üçüncü en inovatif ülke olduğunu dile getirdi.'Telafi, zayıflayan petrol fiyatlarından gelecek'Şimşek, dünyadaki küresel güçlükleri anımsatarak, "Bizimle benzer noktada olan ülkelere kıyasla pozisyonumuz daha iyi ya da nispeten risklere görece daha dirençliyiz. Dirençliliğimize yatırım yapmayı da sürdüreceğiz. Volatilite, belirsizlik, muğlaklık, bunlar hüküm sürüyorsa yapabileceğiniz en güzel şey dış şoklara karşı dirençliliğinizi artırmaktır. Biz de tam bunu yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Yapısal dönüşümleri hayata geçireceklerini, böylelikle yüksek üretkenlik ve rekabetçiliği elde edebileceklerini anlatan Şimşek, şöyle devam etti:'Buraya tesadüfen gelmedik'Cari açığı azaltabilmelerinin en önemli konularından biri olduğunu, bu noktada yapısal anlamda da cari fazla verecek hale geçebilmesi gerektiğini kaydeden Şimşek, şu ifadeleri kullandı:'Ekonomik faaliyet ılımlı seyrediyor'Ekonomik büyümeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, şöyle devam etti:Şimşek, kur korumalı mevduat hacminin 144 milyar dolar seviyelerinden, 20 milyar dolar civarına indiğini belirterek, "Risk primi, Türkiye dahil tüm gelişmekte olan ülkelerde yükseldi. Ancak programa başladığımızdan bu yana Türkiye'nin risk primi, diğer gelişmekte olan ülkelerden çok daha fazla düştü" diye konuştu.'Fiber kapasitemizi artıracağız'Türkiye'nin imalat sanayi katma değerinin, kişi başına gelirine kıyasla nispeten yüksek olduğuna işaret eden Şimşek, imalatın ağırlıklı olarak orta, orta-düşük ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde yoğunlaştığını anlattı.Şimşek, imalatta yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak için HİT-30 programını başlattıklarını anımsatarak, 2030 yılına kadar bu programla 8 alanda 30’dan fazla öncelikli yatırıma odaklanılacağını söyledi.Dijital altyapıyı geliştirdiklerini vurgulayan Şimşek, "Fiber kapasitemizi artıracağız. 5G'ye yatırım yapıyoruz. Büyük ölçekli veri merkezleri kuruyoruz. Ulusal bir GPS oluşturacağız. Nükleer enerjiye yatırım yapıyoruz" dedi.Şimşek, savaş sonrası yeniden yapılanma süreçlerinden Türkiye'nin fayda sağlayacağını belirterek, "Çünkü küresel müteahhitlik işlerinde Çin'den sonra geliyoruz ve bu anlamda çok önemli oyuncuyuz. Barış sağlandığında, bölge ülkelerinin yeniden inşasında önemli rol oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.'Daha dengeli yol almaya çalışacağız'Sunumun ardından Bakan Şimşek, katılımcıların sorularını yanıtladı.Şimşek, ticarette korumacılığın Türkiye'yi ve ekonomi politikalarını nasıl etkileyeceğine ilişkin soruya "Bizim görmek istediğimiz aslında yine kural temelli, açık, çok taraflı ticaret çerçevelerine geri dönülmesidir. Biz dünyada bunun yaşandığını görmek isteriz ama bu yakın gelecekte çok da olası gözükmüyor" yanıtını verdi.Son zamanlarda tarifelerin artırıldığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

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