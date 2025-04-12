https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/fasta-kucuk-ucak-pistten-cikti-duvara-carpti-4-kisi-yaralandi-1095339994.html
Fas'ta küçük uçak pistten çıktı, duvara çarptı: 4 kişi yaralandı
Fas'ta küçük uçak pistten çıktı, duvara çarptı: 4 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Fas'ta aniden pistten çıkan küçük uçak duvara çarptı. Kazada mürettebattan 3, bölgede bulunan 1 kişi yaralandı. 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T03:47+0300
2025-04-12T03:47+0300
2025-04-12T05:02+0300
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fas
uçak
uçak kazası
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Fas’ın Fes kentindeki Uluslararası Fes-Sayis Havalimanı’nda meydana gelen kazada, küçük bir uçağın pistten çıkarak havalimanı duvarına çarptığı bildirildi.Fas Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada uçağın hasar gördüğü, mürettebattan 3 kişi ile olay sırasında bölgede bulunan 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı.Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı ve detayların soruşturma sonucunda netleşeceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/yunanistanda-bomba-ihbari-gercek-cikti-35-40-dakika-sonra-patlama-olacak-1095339064.html
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fas, uçak, uçak kazası
Fas'ta küçük uçak pistten çıktı, duvara çarptı: 4 kişi yaralandı
03:47 12.04.2025 (güncellendi: 05:02 12.04.2025)
Fas'ta aniden pistten çıkan küçük uçak duvara çarptı. Kazada mürettebattan 3, bölgede bulunan 1 kişi yaralandı.
Fas’ın Fes kentindeki Uluslararası Fes-Sayis Havalimanı’nda meydana gelen kazada, küçük bir uçağın pistten çıkarak havalimanı duvarına çarptığı bildirildi.
Fas Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada uçağın hasar gördüğü, mürettebattan 3 kişi ile olay sırasında bölgede bulunan 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı.
Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı ve detayların soruşturma sonucunda netleşeceği kaydedildi.