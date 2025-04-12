https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/dunyaca-unlu-model-lucy-markovic-27-yasinda-hayatini-kaybetti-avm-ile-mucadelesine-yenildi-1095342758.html
Dünyaca ünlü model Lucy Markovic 27 yaşında hayatını kaybetti: AVM ile mücadelesine yenildi
Dünyaca ünlü model Lucy Markovic 27 yaşında hayatını kaybetti: AVM ile mücadelesine yenildi
Sputnik Türkiye
“Australia’s Next Top Model” yarışmasıyla tanınan ve Armani, Versace, Givenchy gibi markaların podyumlarında yürüyen ünlü model Lucy Markovic, dört yıldır... 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T12:25+0300
2025-04-12T12:25+0300
2025-04-12T12:33+0300
donatella versace
armani
marie claire
versace
vogue
instagram
ölüm
model
model
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0c/1095343007_0:0:590:332_1920x0_80_0_0_e549ec8826f91a4802cd60f719ae8146.jpg
Avustralya'nın en prestijli yarışmalarından biri olan “Australia’s Next Top Model”'de 2015 yılında ikincilik elde eden Lucy Markovic, kısa sürede uluslararası moda dünyasında adını duyurdu. Armani, Versace, Givenchy, Oscar de la Renta, Bulgari, Dolce & Gabbana gibi ünlü markaların defilelerinde yer aldı ve Vogue, Marie Claire gibi dergilerde boy gösterdi.AVM ile mücadele ve son paylaşımıMarkovic, dört yıl boyunca nadir görülen bir beyin damarı hastalığı olan arteriovenöz malformasyon (AVM) ile mücadele etti. Geçtiğimiz ay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastalığının "golf topu büyüklüğünde" olduğunu belirtmiş ve 2 Nisan'da ameliyat olacağını duyurmuştu. Hastaneden paylaştığı son fotoğrafında, "Hayat bir yolculuk ve ben bir sonraki bölüme hazırım" ifadelerini kullanmıştı.Ailesi ve ajansından duygusal mesajlarMarkovic'in vefatı, partneri tarafından Instagram üzerinden duyuruldu. Açıklamada, "Lucy huzur içinde aramızdan ayrıldı. Yanında ailesi vardı" denildi. Ajansı Elite Model Management, genç modelin zarafeti, gücü ve güzelliğiyle modellik kariyerine katkı sağladığını, ancak en çok da sıcaklığı, kahkahası ve ışığıyla hatırlanacağını belirtti.Moda dünyasından taziye mesajlarıMarkovic'in ani ölümü, moda dünyasında büyük üzüntü yarattı. Donatella Versace, sosyal medya hesabından genç modelin podyumda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Huzur içinde yat güzel kız" mesajını iletti. Ayrıca, Alex Perry, Edwina McCann, Milli Ross, Gabriella Brooks, Cartia Mallan ve Martha Kalifatidis gibi isimler de taziye mesajlarıyla Markovic'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/fenomen-danla-bilic-icin-kabus-gibi-gece-eski-sevgilisi-tarafindan-darp-edildi-kades-ile-polis-1095340683.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0c/1095343007_63:0:530:350_1920x0_80_0_0_ced9f34373ae5a3a570aa571948d509c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donatella versace, armani, marie claire, versace, vogue, instagram, ölüm, model, model
donatella versace, armani, marie claire, versace, vogue, instagram, ölüm, model, model
Dünyaca ünlü model Lucy Markovic 27 yaşında hayatını kaybetti: AVM ile mücadelesine yenildi
12:25 12.04.2025 (güncellendi: 12:33 12.04.2025)
“Australia’s Next Top Model” yarışmasıyla tanınan ve Armani, Versace, Givenchy gibi markaların podyumlarında yürüyen ünlü model Lucy Markovic, dört yıldır beyin arteriovenöz malformasyonu (AVM) ile mücadele ederken 27 yaşında geçirdiği beyin ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi.
Avustralya'nın en prestijli yarışmalarından biri olan “Australia’s Next Top Model”'de 2015 yılında ikincilik elde eden Lucy Markovic, kısa sürede uluslararası moda dünyasında adını duyurdu. Armani, Versace, Givenchy, Oscar de la Renta, Bulgari, Dolce & Gabbana gibi ünlü markaların defilelerinde yer aldı ve Vogue, Marie Claire gibi dergilerde boy gösterdi.
AVM ile mücadele ve son paylaşımı
Markovic, dört yıl boyunca nadir görülen bir beyin damarı hastalığı olan arteriovenöz malformasyon (AVM) ile mücadele etti. Geçtiğimiz ay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastalığının "golf topu büyüklüğünde" olduğunu belirtmiş ve 2 Nisan'da ameliyat olacağını duyurmuştu. Hastaneden paylaştığı son fotoğrafında, "Hayat bir yolculuk ve ben bir sonraki bölüme hazırım" ifadelerini kullanmıştı.
Ailesi ve ajansından duygusal mesajlar
Markovic'in vefatı, partneri tarafından Instagram üzerinden duyuruldu. Açıklamada, "Lucy huzur içinde aramızdan ayrıldı. Yanında ailesi vardı" denildi. Ajansı Elite Model Management, genç modelin zarafeti, gücü ve güzelliğiyle modellik kariyerine katkı sağladığını, ancak en çok da sıcaklığı, kahkahası ve ışığıyla hatırlanacağını belirtti.
Moda dünyasından taziye mesajları
Markovic'in ani ölümü, moda dünyasında büyük üzüntü yarattı. Donatella Versace, sosyal medya hesabından genç modelin podyumda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Huzur içinde yat güzel kız" mesajını iletti. Ayrıca, Alex Perry, Edwina McCann, Milli Ross, Gabriella Brooks, Cartia Mallan ve Martha Kalifatidis gibi isimler de taziye mesajlarıyla Markovic'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.