https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/avcilarda-dogalgaz-patlamasi-4-katli-binanin-onunde-yangin-cikti-1095341908.html
Avcılar'da doğalgaz patlaması: 4 katlı binanın önünde yangın çıktı
Avcılar'da doğalgaz patlaması: 4 katlı binanın önünde yangın çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Avcılar ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde, sabah saatlerinde, 4 katlı bir binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından... 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T11:21+0300
2025-04-12T11:21+0300
2025-04-12T12:04+0300
türki̇ye
doğalgaz
doğalgaz patlaması
avcılar
i̇stanbul
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087758465_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b8fca968457e2d1f719fb722ba8fdd9.jpg
Avcılar'ın Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın önünde, 12 Nisan 2025 sabah saatlerinde doğal gaz patlaması gerçekleşti. Patlamanın etkisiyle çevrede panik yaşandı ve olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yangın kontrol altına alındıPatlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının binanın ön kısmında meydana geldiği ve çevredeki binalarda herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.Soruşturma başlatıldıYetkililer, patlamanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre, patlamanın sokaktaki altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.Çevrede güvenlik önlemleri alındıOlayın ardından, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Sağlık ekipleri, olay yerinde hazır bulunarak olası yaralanmalara karşı müdahale etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/deniz-ulasimina-ruzgar-engeli-hangi-seferler-iptal-edildi-1095341453.html
türki̇ye
avcılar
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087758465_113:0:1553:1080_1920x0_80_0_0_ba3db7c20afa934e19863a08965347a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
doğalgaz, doğalgaz patlaması, avcılar, i̇stanbul, yangın
doğalgaz, doğalgaz patlaması, avcılar, i̇stanbul, yangın
Avcılar'da doğalgaz patlaması: 4 katlı binanın önünde yangın çıktı
11:21 12.04.2025 (güncellendi: 12:04 12.04.2025)
İstanbul'un Avcılar ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde, sabah saatlerinde, 4 katlı bir binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi müdahale etti. Patlamanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.
Avcılar'ın Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın önünde, 12 Nisan 2025 sabah saatlerinde doğal gaz patlaması gerçekleşti. Patlamanın etkisiyle çevrede panik yaşandı ve olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındı
Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının binanın ön kısmında meydana geldiği ve çevredeki binalarda herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.
Yetkililer, patlamanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre, patlamanın sokaktaki altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.
Çevrede güvenlik önlemleri alındı
Olayın ardından, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Sağlık ekipleri, olay yerinde hazır bulunarak olası yaralanmalara karşı müdahale etti.