https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/avcilarda-dogalgaz-patlamasi-4-katli-binanin-onunde-yangin-cikti-1095341908.html

Avcılar'da doğalgaz patlaması: 4 katlı binanın önünde yangın çıktı

Avcılar'da doğalgaz patlaması: 4 katlı binanın önünde yangın çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Avcılar ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde, sabah saatlerinde, 4 katlı bir binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından... 12.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-12T11:21+0300

2025-04-12T11:21+0300

2025-04-12T12:04+0300

türki̇ye

doğalgaz

doğalgaz patlaması

avcılar

i̇stanbul

yangın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087758465_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b8fca968457e2d1f719fb722ba8fdd9.jpg

Avcılar'ın Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın önünde, 12 Nisan 2025 sabah saatlerinde doğal gaz patlaması gerçekleşti. Patlamanın etkisiyle çevrede panik yaşandı ve olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.​Yangın kontrol altına alındıPatlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının binanın ön kısmında meydana geldiği ve çevredeki binalarda herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.Soruşturma başlatıldıYetkililer, patlamanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre, patlamanın sokaktaki altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.Çevrede güvenlik önlemleri alındıOlayın ardından, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Sağlık ekipleri, olay yerinde hazır bulunarak olası yaralanmalara karşı müdahale etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/deniz-ulasimina-ruzgar-engeli-hangi-seferler-iptal-edildi-1095341453.html

türki̇ye

avcılar

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğalgaz, doğalgaz patlaması, avcılar, i̇stanbul, yangın