https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/deniz-ulasimina-ruzgar-engeli-hangi-seferler-iptal-edildi-1095341453.html
Deniz ulaşımına rüzgar engeli: Hangi seferler iptal edildi?
Deniz ulaşımına rüzgar engeli: Hangi seferler iptal edildi?
Sputnik Türkiye
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 12 Nisan 2025 Cumartesi günü planlanan 8 seferini, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Bursa (Mudanya)... 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T10:48+0300
2025-04-12T10:48+0300
2025-04-12T10:48+0300
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 12 Nisan 2025 Cumartesi günü planlanan toplam 8 seferini, şiddetli rüzgar ve yüksek dalga gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler, Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.İptal edilen seferlerBUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iptal edilen seferler şunlardır:Bu seferlerin iptal edilmesi, yolcuların planlarını etkilediği için BUDO, bilet değişim ve iade işlemleri konusunda yolcularına yardımcı olacağını belirtti.Yolculara uyarı ve bilgilendirmeBUDO, olumsuz hava koşullarının deniz ulaşımını etkileyebileceğini ve bu nedenle sefer iptallerinin yaşanabileceğini belirtti. Yolcuların, seyahatlerinden önce BUDO'nun resmi internet sitesi olan budo.burulas.com.tr üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri önerildi.Alternatif ulaşım ve i̇ade i̇şlemleriİptal edilen seferler nedeniyle mağduriyet yaşayan yolcular için BUDO, bilet iade ve değişim işlemlerini kolaylaştırmak adına müşteri hizmetleri üzerinden destek sağlamaktadır. Yolcular, biletlerini başka bir tarihe erteleyebilir veya ücret iadesi talebinde bulunabilirler.
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bursa, mudanya, i̇stanbul, bursa deniz otobüsleri (budo), türkiye, haberler
bursa, mudanya, i̇stanbul, bursa deniz otobüsleri (budo), türkiye, haberler
Deniz ulaşımına rüzgar engeli: Hangi seferler iptal edildi?
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 12 Nisan 2025 Cumartesi günü planlanan 8 seferini, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Armutlu (İhlas) arasındaki seferlerin iptali, şiddetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle gerçekleşti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 12 Nisan 2025 Cumartesi günü planlanan toplam 8 seferini, şiddetli rüzgar ve yüksek dalga gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler, Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.
BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iptal edilen seferler şunlardır:
08:00
Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:00
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09:30
Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30
Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10:00
Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11:30
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
12:55
Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
Bu seferlerin iptal edilmesi, yolcuların planlarını etkilediği için BUDO, bilet değişim ve iade işlemleri konusunda yolcularına yardımcı olacağını belirtti.
Yolculara uyarı ve bilgilendirme
BUDO
, olumsuz hava koşullarının deniz ulaşımını etkileyebileceğini ve bu nedenle sefer iptallerinin yaşanabileceğini belirtti. Yolcuların, seyahatlerinden önce BUDO
'nun resmi internet sitesi olan budo.burulas.com.tr
üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri önerildi.
Alternatif ulaşım ve i̇ade i̇şlemleri
İptal edilen seferler nedeniyle mağduriyet yaşayan yolcular için BUDO, bilet iade ve değişim işlemlerini kolaylaştırmak adına müşteri hizmetleri üzerinden destek sağlamaktadır. Yolcular, biletlerini başka bir tarihe erteleyebilir veya ücret iadesi talebinde bulunabilirler.