https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/afad-acikladi-denizlide-39-buyuklugunde-deprem-1095340282.html
AFAD açıkladı: Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD açıkladı: Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Denizli'de 3.9 büyüklüğünde ve 7.06 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T05:02+0300
2025-04-12T05:02+0300
2025-04-12T05:02+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli'de saat 04.37 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/afad-acikladi-bodrumda-37lik-deprem-1095309773.html
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denizli deprem, denizli deprem, denizli, deprem denizli, afad, kandilli, afad denizli, kandilli denizli
AFAD açıkladı: Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Denizli'de 3.9 büyüklüğünde ve 7.06 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli'de saat 04.37 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.