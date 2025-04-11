https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/afad-acikladi-bodrumda-37lik-deprem-1095309773.html

AFAD açıkladı: Bodrum'da 3.7'lik deprem

AFAD açıkladı: Bodrum'da 3.7'lik deprem

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesi, 11 Nisan sabahı 3.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

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son depremler

bodrum

deprem

kandilli rasathanesi

kandilli

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 11 Nisan 2025 sabahı saat 09:30’da Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerin 6.97 kilometre derinliğinde oluştu.Bodrum ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, sosyal medyada sarsıntıyı hissettiklerini belirtti.AFAD ve Kandilli'den i̇lk açıklama geldiHem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin bilgileri resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Her iki kurum da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/nisan-ortasinda-kar-yagisi-alarmi-firtinayla-etkili-olacak-meteorolojiden-25-il-icin-sari-kodlu-1095306266.html

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bodrum, deprem, kandilli rasathanesi, kandilli, afad