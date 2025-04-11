https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/afad-acikladi-bodrumda-37lik-deprem-1095309773.html
AFAD açıkladı: Bodrum'da 3.7'lik deprem
AFAD açıkladı: Bodrum'da 3.7'lik deprem
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesi, 11 Nisan sabahı 3.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T09:53+0300
2025-04-11T09:53+0300
2025-04-11T09:57+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 11 Nisan 2025 sabahı saat 09:30’da Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerin 6.97 kilometre derinliğinde oluştu.Bodrum ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, sosyal medyada sarsıntıyı hissettiklerini belirtti.AFAD ve Kandilli'den i̇lk açıklama geldiHem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin bilgileri resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Her iki kurum da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/nisan-ortasinda-kar-yagisi-alarmi-firtinayla-etkili-olacak-meteorolojiden-25-il-icin-sari-kodlu-1095306266.html
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bodrum, deprem, kandilli rasathanesi, kandilli, afad
bodrum, deprem, kandilli rasathanesi, kandilli, afad
AFAD açıkladı: Bodrum'da 3.7'lik deprem
09:53 11.04.2025 (güncellendi: 09:57 11.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesi, 11 Nisan sabahı 3.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü ve derinliğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 11 Nisan 2025 sabahı saat 09:30’da Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerin 6.97 kilometre derinliğinde oluştu.
Bodrum ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, sosyal medyada sarsıntıyı hissettiklerini belirtti.
AFAD ve Kandilli'den i̇lk açıklama geldi
Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin bilgileri resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Her iki kurum da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.