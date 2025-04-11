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Uyarılar ve denetimler işe yaradı: Beyanname sayısı, matrah ve tahakkuk eden vergi miktarı en yüksek seviyeye ulaştı
Uyarılar ve denetimler işe yaradı: Beyanname sayısı, matrah ve tahakkuk eden vergi miktarı en yüksek seviyeye ulaştı
Sputnik Türkiye
GİB'in vergi gelirlerini artırmaya yönelik çalışmaları sonuç verdi. 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik 1 trilyon 370 milyon lira matrah beyan edildi ve... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T12:25+0300
2025-04-11T12:25+0300
ekonomi̇
maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
vergi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından geçen yıl elde edilen kazançlara yönelik yürütülen çalışmalar 'meyvesini' verdi. Çalışmalar sonucunda 5 milyon beyanname verilerek rekor kırıldı, matrah ve tahakkuk eden vergi miktarında da bugüne kadarki en yüksek seviyelere ulaşıldı. 472 bin mükellef ilk kez beyanname verirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son bir yıldır yapılan bilgilendirme ve denetim çalışmaları sonucu 2023 ve 2024 vergi dönemlerine ilişkin beyanname veren mükellef sayısı 826 bin 169 arttı." dedi.2.9 milyon kişiye SMS gönderildiEkonomim'in haberine göre, GİB, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında başta kira ve ücret gelirleri olmak üzere ticari, zirai ya da serbest meslek kazancı yönünden gelir elde eden mükelleflere yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdi.Başkanlık, 1 Mart'tan itibaren mükelleflere SMS göndererek 2024'te elde edilen gelirlere ilişkin beyan döneminin başladığını ve beyannamelerin elektronik ortamda verebileceğini hatırlattı.Bu kapsamda kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden ve beyanname vermesi gereken yaklaşık 1,7 milyon mükellefin yanı sıra ticari, zirai ve serbest meslek kazancı yönünden mükellef olan yaklaşık 2,9 milyon kişiye SMS gönderildi.Doktorlar ve avukatlar mercek altına alındı Avukat, doktor, mimar ve mühendis gibi serbest meslek erbaplarına da geçmiş yıllarda yapılan analiz sonuçlarına bağlı olarak tespit edilen hususlar konusunda hatırlatma yapıldı. Elde edilen gelirlerin tam ve doğru şekilde beyan edilmesi gerektiği, eksik ve hatalı beyanlara yönelik yapılan tespitler neticesinde cezalı işlemlerin uygulanacağı bildirildi.Tahakkuk eden vergi miktarı en yüksek seviyeye ulaştıKendisine SMS gönderilen mükelleflerden beyanname vermeyenlere de son gün dahil olmak üzere beyan dönemi içinde üç kez hatırlatma yapıldı. Bu çalışmalarla Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilen beyanname sayısı ile matrah ve tahakkuk eden vergi miktarında bugüne kadarki en yüksek seviyelere ulaşıldı.Bu kapsamda, 1 Mart-7 Nisan tarihlerindeki beyan döneminde kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 2 milyon 248 bin mükellef beyanname verdi.Söz konusu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile 857,6 milyar lira matrah ve 267,3 milyar lira vergi beyan edildi. Buna göre geçen yıla oranla beyanname sayısında yüzde 24, matrah ve hesaplanan vergide de sırasıyla yüzde 115 ve yüzde 111 artış meydana geldi.Bu sene 473 bin mükellef ilk kez kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin mükellefiyet tesis ettirerek beyanname verdi. Bu da bugüne kadarki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı yönünden gelir vergisi mükellefi olanlar tarafından da 2 milyon 747 bin beyanname verildi. Bu beyannamelerle geçen yıla göre yüzde 90 artışla 512,9 milyar lira matrah ve yüzde 90 artışla 143,7 milyar lira vergi beyan edildi.Gelirlerini beyan etmeyen takip altında GİB, beyan döneminin sona ermesinin ardından 2024 yılında gelir elde eden ve yapılan bilgilendirmelere rağmen beyanname vermeyenler başta olmak üzere, elde ettikleri gelirlerini beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunan mükellefleri tespit etmek üzere çalışmalara başladı.Bu mükelleflerin bilgileri, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere vergi dairelerine gönderilecek.Söz konusu kişiler, vergi dairesinden yazı gelmeden Vergi Usul Kanunu'nun pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebiliyor. Pişmanlıkla beyanname verildiğinde vergi ziyaı cezası kesilmiyor.Söz konusu beyannameler Hazır Beyan Sistemi ile internetten verilebiliyor ve yine bu sistemle vergi banka ya da kredi kartıyla ödenebiliyor.Bakan Şimşek: Kayıt dışıyla mücadele çalışmaları sonuç verdi
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maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, vergi, vergi beyannemesi, vergi beyanı, vergi cezası, vergi dairesi, vergi borcu
maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, vergi, vergi beyannemesi, vergi beyanı, vergi cezası, vergi dairesi, vergi borcu

Uyarılar ve denetimler işe yaradı: Beyanname sayısı, matrah ve tahakkuk eden vergi miktarı en yüksek seviyeye ulaştı

12:25 11.04.2025
© AAEk vergi
Ek vergi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© AA
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GİB'in vergi gelirlerini artırmaya yönelik çalışmaları sonuç verdi. 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik 1 trilyon 370 milyon lira matrah beyan edildi ve hesaplanan vergi 411 milyar liraya ulaştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından geçen yıl elde edilen kazançlara yönelik yürütülen çalışmalar 'meyvesini' verdi. Çalışmalar sonucunda 5 milyon beyanname verilerek rekor kırıldı, matrah ve tahakkuk eden vergi miktarında da bugüne kadarki en yüksek seviyelere ulaşıldı. 472 bin mükellef ilk kez beyanname verirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son bir yıldır yapılan bilgilendirme ve denetim çalışmaları sonucu 2023 ve 2024 vergi dönemlerine ilişkin beyanname veren mükellef sayısı 826 bin 169 arttı." dedi.

2.9 milyon kişiye SMS gönderildi

Ekonomim'in haberine göre, GİB, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında başta kira ve ücret gelirleri olmak üzere ticari, zirai ya da serbest meslek kazancı yönünden gelir elde eden mükelleflere yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdi.
Başkanlık, 1 Mart'tan itibaren mükelleflere SMS göndererek 2024'te elde edilen gelirlere ilişkin beyan döneminin başladığını ve beyannamelerin elektronik ortamda verebileceğini hatırlattı.
Bu kapsamda kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden ve beyanname vermesi gereken yaklaşık 1,7 milyon mükellefin yanı sıra ticari, zirai ve serbest meslek kazancı yönünden mükellef olan yaklaşık 2,9 milyon kişiye SMS gönderildi.

Doktorlar ve avukatlar mercek altına alındı

Avukat, doktor, mimar ve mühendis gibi serbest meslek erbaplarına da geçmiş yıllarda yapılan analiz sonuçlarına bağlı olarak tespit edilen hususlar konusunda hatırlatma yapıldı. Elde edilen gelirlerin tam ve doğru şekilde beyan edilmesi gerektiği, eksik ve hatalı beyanlara yönelik yapılan tespitler neticesinde cezalı işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Tahakkuk eden vergi miktarı en yüksek seviyeye ulaştı

Kendisine SMS gönderilen mükelleflerden beyanname vermeyenlere de son gün dahil olmak üzere beyan dönemi içinde üç kez hatırlatma yapıldı. Bu çalışmalarla Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilen beyanname sayısı ile matrah ve tahakkuk eden vergi miktarında bugüne kadarki en yüksek seviyelere ulaşıldı.
Bu kapsamda, 1 Mart-7 Nisan tarihlerindeki beyan döneminde kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 2 milyon 248 bin mükellef beyanname verdi.
Söz konusu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile 857,6 milyar lira matrah ve 267,3 milyar lira vergi beyan edildi. Buna göre geçen yıla oranla beyanname sayısında yüzde 24, matrah ve hesaplanan vergide de sırasıyla yüzde 115 ve yüzde 111 artış meydana geldi.
Bu sene 473 bin mükellef ilk kez kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin mükellefiyet tesis ettirerek beyanname verdi. Bu da bugüne kadarki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.
Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı yönünden gelir vergisi mükellefi olanlar tarafından da 2 milyon 747 bin beyanname verildi. Bu beyannamelerle geçen yıla göre yüzde 90 artışla 512,9 milyar lira matrah ve yüzde 90 artışla 143,7 milyar lira vergi beyan edildi.

Bugüne kadarki en yüksek sayıya ulaşıldı

Böylece, geçen yıl elde edilen kazançlara yönelik 4 milyon 995 bin beyanname verilerek bugüne kadarki en yüksek sayıya ulaşıldı. Ayrıca, beyan edilen toplam matrah 1 trilyon 370 milyar 500 milyon lira, hesaplanan vergi de 411 milyar lira oldu.

Gelirlerini beyan etmeyen takip altında

GİB, beyan döneminin sona ermesinin ardından 2024 yılında gelir elde eden ve yapılan bilgilendirmelere rağmen beyanname vermeyenler başta olmak üzere, elde ettikleri gelirlerini beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunan mükellefleri tespit etmek üzere çalışmalara başladı.
Bu mükelleflerin bilgileri, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere vergi dairelerine gönderilecek.
Söz konusu kişiler, vergi dairesinden yazı gelmeden Vergi Usul Kanunu'nun pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebiliyor. Pişmanlıkla beyanname verildiğinde vergi ziyaı cezası kesilmiyor.
Söz konusu beyannameler Hazır Beyan Sistemi ile internetten verilebiliyor ve yine bu sistemle vergi banka ya da kredi kartıyla ödenebiliyor.

Bakan Şimşek: Kayıt dışıyla mücadele çalışmaları sonuç verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını gösterdiğini belirterek, "Son bir yıldır yapılan bilgilendirme ve denetim çalışmaları sonucu 2023 ve 2024 vergi dönemlerine ilişkin beyanname veren mükellef sayısı 826 bin 169 arttı. Kazançlarını doğru ve zamanında beyan eden mükelleflere teşekkür ediyorum, gelirlerini zamanında beyan etmeyen mükelleflerimizin de vergi dairelerimiz harekete geçmeden pişmanlıkla beyanname verebileceğini hatırlatmak istiyorum. Bu süreçte gerek mükellef hizmetleri anlamında gerekse analiz ve saha çalışmalarıyla bu sonuçların alınmasında katkı sağlayan Gelir İdaresi personelini de tebrik ediyorum."

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