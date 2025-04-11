https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ons-altindan-yeni-rekor-gram-altin-da-tekrar-4-bin-liraya-yaklasti-1095307131.html
Ons altından yeni rekor: Gram altın da tekrar 4 bin liraya yaklaştı
Ons altından yeni rekor: Gram altın da tekrar 4 bin liraya yaklaştı
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları küresel düzeydeki gerilime bağlı olarak bir süre düşmüştü ancak dün gece itibarıyla rekor seviyelere geri döndü. Ons altın, 3 bin 200 doların... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T09:30+0300
2025-04-11T09:30+0300
2025-04-11T09:30+0300
ekonomi̇
altın
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ons altın
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ekonomi
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Altın fiyatları, ABD ve Çin arasında artan ekonomik gerilimin etkisiyle rekor kırdı.Ons altın fiyatları 11 NisanOns altın, haftanın son işlem gününde 3 bin 200 doları aştı.Altın fiyatları fırladıABD, Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 145'e yükseltti. Bu durum, iki büyük ekonomi arasında yoğunlaşan ticaret anlaşmazlığının potansiyel ekonomik etkilerine ilişkin endişeleri tetikledi.Gümrük vergilerine yönelik belirsizlikler güvenli liman varlıklara yönelik talebi artırdı.Gram altın ne kadar 11 Nisan?Ons altındaki yükselişe paralel bir performans sergileyen gram altın, 3 bin 946 lirayı gördü. Çeyrek altın fiyatları 11 NisanÇeyrek altın ise 4 bin 420 liranın üzerine çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/altin-rekor-kirmaya-devam-ediyor-1095026287.html
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altın, altın fiyatları rekor, gram altın, gram altın ne kadar, gram altın rekor, ons altın, ons altın rekor, ons altın
Ons altından yeni rekor: Gram altın da tekrar 4 bin liraya yaklaştı
Ayrıntılar geliyor
Altın fiyatları küresel düzeydeki gerilime bağlı olarak bir süre düşmüştü ancak dün gece itibarıyla rekor seviyelere geri döndü. Ons altın, 3 bin 200 doların üzerine çıktı. Gram altın ise 4 bin lira olan zirvesine yaklaştı.
Altın fiyatları, ABD ve Çin arasında artan ekonomik gerilimin etkisiyle rekor kırdı.
Ons altın fiyatları 11 Nisan
Ons altın, haftanın son işlem gününde 3 bin 200 doları aştı.
ABD, Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 145'e yükseltti. Bu durum, iki büyük ekonomi arasında yoğunlaşan ticaret anlaşmazlığının potansiyel ekonomik etkilerine ilişkin endişeleri tetikledi.
Gümrük vergilerine yönelik belirsizlikler güvenli liman varlıklara yönelik talebi artırdı.
Gram altın ne kadar 11 Nisan?
Ons altındaki yükselişe paralel bir performans sergileyen gram altın, 3 bin 946 lirayı gördü.
Çeyrek altın fiyatları 11 Nisan
Çeyrek altın ise 4 bin 420 liranın üzerine çıktı.