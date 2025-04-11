https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ons-altindan-yeni-rekor-gram-altin-da-tekrar-4-bin-liraya-yaklasti-1095307131.html

Ons altından yeni rekor: Gram altın da tekrar 4 bin liraya yaklaştı

Ons altından yeni rekor: Gram altın da tekrar 4 bin liraya yaklaştı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları küresel düzeydeki gerilime bağlı olarak bir süre düşmüştü ancak dün gece itibarıyla rekor seviyelere geri döndü. Ons altın, 3 bin 200 doların... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T09:30+0300

2025-04-11T09:30+0300

2025-04-11T09:30+0300

ekonomi̇

altın

yarım gram altın

ons altın

rekor

ekonomi

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Altın fiyatları, ABD ve Çin arasında artan ekonomik gerilimin etkisiyle rekor kırdı.Ons altın fiyatları 11 NisanOns altın, haftanın son işlem gününde 3 bin 200 doları aştı.Altın fiyatları fırladıABD, Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 145'e yükseltti. Bu durum, iki büyük ekonomi arasında yoğunlaşan ticaret anlaşmazlığının potansiyel ekonomik etkilerine ilişkin endişeleri tetikledi.Gümrük vergilerine yönelik belirsizlikler güvenli liman varlıklara yönelik talebi artırdı.Gram altın ne kadar 11 Nisan?Ons altındaki yükselişe paralel bir performans sergileyen gram altın, 3 bin 946 lirayı gördü. Çeyrek altın fiyatları 11 NisanÇeyrek altın ise 4 bin 420 liranın üzerine çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/altin-rekor-kirmaya-devam-ediyor-1095026287.html

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