https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/top-gun-yildizi-val-kilmerin-olum-nedeni-ortaya-cikti-1095328868.html

Top Gun yıldızı Val Kilmer'ın ölüm nedeni ortaya çıktı

Top Gun yıldızı Val Kilmer'ın ölüm nedeni ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Val Kilmer, 65 yaşında zatürre ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm belgesine göre, dil kökü kanseri ve tedavi sonrası... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T17:14+0300

2025-04-11T17:14+0300

2025-04-11T17:14+0300

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Top Gun yıldızı Val Kilmer'in zatürre ve tedaviye bağlı komplikasyonlar nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.Ölüm belgesinde, dil kökü bölgesinde gelişen skuamöz hücreli karsinomun (dil kökü kanseri) da ölümüne katkıda bulunduğu belirtildi. Kilmer'in 2014 yılında gırtlak kanserine yakalandığı ve tedavi sürecinde ses tellerini kaybederek, beslenme borusuna bağımlı hale geldiği ifade edildi. Gençlik yıllarında sigara kullandığı bilinen oyuncunun bu alışkanlığı, kansere yakalanmasında önemli bir risk faktörü olarak öne çıkarken, Kilmer'in ailesi, oyuncunun hayatı boyunca sanata ve sinemaya büyük katkılar sunduğunu vurgulayarak yaslarını özel şekilde yaşamak istediklerini açıkladı.

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