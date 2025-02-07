9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü öncesinde uzmanlar uyardı: Sigara içmek 'inme' riskini iki kat artırıyor

"Sigara içmek inme riskini en az 2 kat artırır. Risk, içilen sigara sayısı arttıkça daha da katlanır, hatta günde bir sigara içmek bile belirgin bir risk artışına neden olur. Bunun yanı sıra sadece pasif içicilik bile inme riskini yüzde 30 artırır. Evde veya kapalı alanlarda sigara içmek, sadece kendine değil, çevredekilere de zarar verir. Bu durum, yalnızca inme değil, kalp krizi, solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi pek çok sağlık sorununa da davetiye çıkarır.

Elektronik sigaralar ise genellikle daha az zararlı olduğu yanılgısıyla tercih edilse de damar sisteminde iltihaplanma ve plak oluşumuna neden olarak inme dahil çok sayıda ciddi sağlık sorununa yol açar. Nargile gibi diğer tütün ürünleri ise yoğun karbonmonoksit ve toksik madde salınımıyla damar sağlığını ciddi derecede tehdit eder."