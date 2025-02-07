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9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü öncesinde uzmanlar uyardı: Sigara içmek 'inme' riskini iki kat artırıyor
9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü öncesinde uzmanlar uyardı: Sigara içmek 'inme' riskini iki kat artırıyor
Sputnik Türkiye
Uzmanlar sigara içmenin inme riskini en az iki kat, pasif içiciliğin ise yüzde 30 oranında artırdığını belirtti. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T13:41+0300
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sağlik
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Tütün ve tütün ürünlerini kullanımı ve dumanına maruz kalmanın başta kanser ve inme olmak üzere bir çok ölümcül hastalıktan sorumlu olduğunu söyleyen Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ethem Murat Arsava, sigara içmenin en az 2 kat, pasif içiciliğin de yüzde 30 oranında inme riskini artırdığını kaydetti. 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü öncesinde uyarılarını sıralayan Prof. Dr. Arsava, inmenin kadınlarda en sık üçüncü ölüm nedeni olduğunun altını çizdi.İnmenin en önemli tetikleyicisiProf. Dr. Arsava, sigara tüketiminin "inme" gelişmesinden sorumlu en önemli faktörler arasında ilk sıralarda yer aldığının altını çizerek, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişi inme geçiriyor ve bu vakaların önemli bir kısmı kalıcı engelliliklere yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, inme dünyada en yaygın ikinci ölüm nedeni ve en yaygın birinci kalıcı engellilik nedeni olarak öne çıkıyor." bilgisini verdi.Sigara ve diğer tütün ürünlerinin bu süreci hızlandıran en önemli risk faktörleri arasında yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Arsava, İnme kadınlarda en sık üçüncü ölüm nedeniArsava, Türkiye nüfusunun, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ine denk geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Türkiye'de 2019'da toplam 435 bin 941 ölüm gerçekleşmiştir. En yaygın ölüm nedeni yüzde 36,8 ile kardiyovasküler hastalıklardır ve bu alt grupta koroner sendromlardan sonra yüzde 22,2 oranıyla inme ikinci sırada yer almaktadır. İnme, kadınlarda en sık üçüncü, erkeklerde ise en sık dördüncü ölüm nedenidir. 2002'den 2017'ye kadar inme kaynaklı ölümler yüzde 56 artmıştır."Dünya genelinde inme vakalarının yüzde 80'inin önlenebildiğini belirten Arsava, bunun en etkili yollarından birinin sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak olduğunu vurguladı. Arsava, sigarayı bırakmanın damar sağlığını iyileştirmenin yanı sıra kalp, solunum yolu hastalıkları ve kanser riskini de azalttığına işaret etti.
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dünya sağlık örgütü (dsö), sigara, sigara yasağı, sigara içmek, elektronik sigara, inme, 9 şubat sigarayı bırakma günü
dünya sağlık örgütü (dsö), sigara, sigara yasağı, sigara içmek, elektronik sigara, inme, 9 şubat sigarayı bırakma günü

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü öncesinde uzmanlar uyardı: Sigara içmek 'inme' riskini iki kat artırıyor

13:41 07.02.2025
© AASigara dumanı
Sigara dumanı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA
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Uzmanlar sigara içmenin inme riskini en az iki kat, pasif içiciliğin ise yüzde 30 oranında artırdığını belirtti.
Tütün ve tütün ürünlerini kullanımı ve dumanına maruz kalmanın başta kanser ve inme olmak üzere bir çok ölümcül hastalıktan sorumlu olduğunu söyleyen Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ethem Murat Arsava, sigara içmenin en az 2 kat, pasif içiciliğin de yüzde 30 oranında inme riskini artırdığını kaydetti. 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü öncesinde uyarılarını sıralayan Prof. Dr. Arsava, inmenin kadınlarda en sık üçüncü ölüm nedeni olduğunun altını çizdi.

İnmenin en önemli tetikleyicisi

Prof. Dr. Arsava, sigara tüketiminin "inme" gelişmesinden sorumlu en önemli faktörler arasında ilk sıralarda yer aldığının altını çizerek, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişi inme geçiriyor ve bu vakaların önemli bir kısmı kalıcı engelliliklere yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, inme dünyada en yaygın ikinci ölüm nedeni ve en yaygın birinci kalıcı engellilik nedeni olarak öne çıkıyor." bilgisini verdi.
Sigara ve diğer tütün ürünlerinin bu süreci hızlandıran en önemli risk faktörleri arasında yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Arsava,

"Sigara içmek inme riskini en az 2 kat artırır. Risk, içilen sigara sayısı arttıkça daha da katlanır, hatta günde bir sigara içmek bile belirgin bir risk artışına neden olur. Bunun yanı sıra sadece pasif içicilik bile inme riskini yüzde 30 artırır. Evde veya kapalı alanlarda sigara içmek, sadece kendine değil, çevredekilere de zarar verir. Bu durum, yalnızca inme değil, kalp krizi, solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi pek çok sağlık sorununa da davetiye çıkarır.

Elektronik sigaralar ise genellikle daha az zararlı olduğu yanılgısıyla tercih edilse de damar sisteminde iltihaplanma ve plak oluşumuna neden olarak inme dahil çok sayıda ciddi sağlık sorununa yol açar. Nargile gibi diğer tütün ürünleri ise yoğun karbonmonoksit ve toksik madde salınımıyla damar sağlığını ciddi derecede tehdit eder."

İnme kadınlarda en sık üçüncü ölüm nedeni

Arsava, Türkiye nüfusunun, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ine denk geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Türkiye'de 2019'da toplam 435 bin 941 ölüm gerçekleşmiştir. En yaygın ölüm nedeni yüzde 36,8 ile kardiyovasküler hastalıklardır ve bu alt grupta koroner sendromlardan sonra yüzde 22,2 oranıyla inme ikinci sırada yer almaktadır. İnme, kadınlarda en sık üçüncü, erkeklerde ise en sık dördüncü ölüm nedenidir. 2002'den 2017'ye kadar inme kaynaklı ölümler yüzde 56 artmıştır."
Dünya genelinde inme vakalarının yüzde 80'inin önlenebildiğini belirten Arsava, bunun en etkili yollarından birinin sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak olduğunu vurguladı. Arsava, sigarayı bırakmanın damar sağlığını iyileştirmenin yanı sıra kalp, solunum yolu hastalıkları ve kanser riskini de azalttığına işaret etti.
Earth View’in manzara fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
DÜNYA
Japonya'nın Osaka şehrinde kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı
30 Ocak, 12:58
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