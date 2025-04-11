https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/sma-tedavisinde-kullanilan-bir-ilac-daha-sgknin-geri-odeme-listesine-alindi-1095312076.html

SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı

SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı

Sputnik Türkiye

SMA tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan bir ilaç daha SGK geri ödeme listesine dahil edildi. 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T11:10+0300

2025-04-11T11:10+0300

2025-04-11T11:10+0300

sağlik

spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç

sma

sgk

ilaç geri ödemesi

geri ödeme

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Omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyen ve kas kaybına yol açan genetik bir hastalık olan SMA hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha SGK geri ödeme listesine dahil edildi. Bakan Işıkhan duyurduÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan bir ilacın daha SGK'nın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakan-isikhan-duyurdu-61-ilac-daha-sgknin-geri-odeme-listesine-alindi-1089663193.html

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Sputnik Türkiye

spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, sma, sgk, ilaç geri ödemesi, geri ödeme