https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/sma-tedavisinde-kullanilan-bir-ilac-daha-sgknin-geri-odeme-listesine-alindi-1095312076.html
SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı
SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı
Sputnik Türkiye
SMA tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan bir ilaç daha SGK geri ödeme listesine dahil edildi. 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T11:10+0300
2025-04-11T11:10+0300
2025-04-11T11:10+0300
sağlik
spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç
sma
sgk
ilaç geri ödemesi
geri ödeme
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Omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyen ve kas kaybına yol açan genetik bir hastalık olan SMA hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha SGK geri ödeme listesine dahil edildi. Bakan Işıkhan duyurduÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan bir ilacın daha SGK'nın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakan-isikhan-duyurdu-61-ilac-daha-sgknin-geri-odeme-listesine-alindi-1089663193.html
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spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, sma, sgk, ilaç geri ödemesi, geri ödeme
spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, sma, sgk, ilaç geri ödemesi, geri ödeme
SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı
SMA tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan bir ilaç daha SGK geri ödeme listesine dahil edildi.
Omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyen ve kas kaybına yol açan genetik bir hastalık olan SMA hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha SGK geri ödeme listesine dahil edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan bir ilacın daha SGK'nın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz."