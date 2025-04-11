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SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı
SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı
Sputnik Türkiye
SMA tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan bir ilaç daha SGK geri ödeme listesine dahil edildi. 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T11:10+0300
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spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç
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Omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyen ve kas kaybına yol açan genetik bir hastalık olan SMA hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha SGK geri ödeme listesine dahil edildi. Bakan Işıkhan duyurduÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan bir ilacın daha SGK'nın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakan-isikhan-duyurdu-61-ilac-daha-sgknin-geri-odeme-listesine-alindi-1089663193.html
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spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, sma, sgk, ilaç geri ödemesi, geri ödeme
spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, sma, sgk, ilaç geri ödemesi, geri ödeme

SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı

11:10 11.04.2025
© AAilaç, hap
ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© AA
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SMA tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan bir ilaç daha SGK geri ödeme listesine dahil edildi.
Omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyen ve kas kaybına yol açan genetik bir hastalık olan SMA hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha SGK geri ödeme listesine dahil edildi.

Bakan Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan bir ilacın daha SGK'nın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz."
ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
EKONOMİ
Bakan Işıkhan duyurdu: 61 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı
25 Ekim 2024, 11:03
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