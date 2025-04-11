https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/sislide-biri-hamile-kadin-iki-kisiyi-yanlislikla-oldurmusler-karsi-cetenin-adami-sandik-1095324700.html
Şişli'de biri hamile kadın iki kişiyi 'yanlışlıkla' öldürmüşler: 'Karşı çetenin adamı sandık'
Şişli'de biri hamile kadın iki kişiyi 'yanlışlıkla' öldürmüşler: 'Karşı çetenin adamı sandık'
Sputnik Türkiye
Şişli'de hamile Kader Küçükçoşkun ve Gültekin Gezer'in 'yanlışlıkla' öldürüldüğü ortaya çıktı. 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T15:20+0300
2025-04-11T15:20+0300
2025-04-11T15:20+0300
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şişli
i̇stanbul
cinayet
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Şişli'de bir apart daireye girerek evde bulunan hamile olan Kader Küçükçoşkun ve Gültekin Gezer'i öldüren şüphelilerin, Gezer'i 'rakip çetenin' üyesi sandıkları için cinayetleri işledikleri ortaya çıktı. Cinayetin talimatının yurt dışından geldiği belirlendi.Rakip çetenin üyesi sandılarKuştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki kişinin ölümüyle ilgili olarak kaçarken yakalanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre olayın, saldırganların baskın yaptıkları dairedekileri, rakip suç çetesi üyesi sandıkları için meydana geldiği belirlendi. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin 20 gündür kaldıkları apart otele yeni gelen mağdurları, rakip çete üyesi olarak değerlendirdikleri öğrenildi.Hamile kadını yanlışlıkla vurduk dedilerŞüphelilerin bu bilgiyi yurt dışındaki bağlantılarına bildirdiklerini ve saldırı kararı aldıkları ortaya çıkarken cinayetlerin nasıl işlendiğini de anlattılar. Saldırı anında, şüphelileri kargo görevlisi sanarak kapıyı açan Gültekin Gezer’e kurşun yağdıran şüphelilerin bu sırada Kader Küçükçoşkun’u ise yanlışlıkla vurdukları öğrenildi. Olay sırasında içerde 5 kişinin olduğu belirlenirken, şüphelilerin asıl hedefinde olan kişininse saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.Polisin yaptığı çalışmada hedef alınan dairede kalan kişilerin herhangi bir suç örgütüyle bağlantılarının tespit edilmediği belirtildi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda şüphelilere ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbulda-maskeli-saldiri-dehseti-biri-hamile-iki-kisi-olduruldu-1095191364.html
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şişli, i̇stanbul, cinayet, çete
şişli, i̇stanbul, cinayet, çete
Şişli'de biri hamile kadın iki kişiyi 'yanlışlıkla' öldürmüşler: 'Karşı çetenin adamı sandık'
Şişli'de hamile Kader Küçükçoşkun ve Gültekin Gezer'in 'yanlışlıkla' öldürüldüğü ortaya çıktı.
Şişli'de bir apart daireye girerek evde bulunan hamile olan Kader Küçükçoşkun ve Gültekin Gezer'i öldüren şüphelilerin, Gezer'i 'rakip çetenin' üyesi sandıkları için cinayetleri işledikleri ortaya çıktı. Cinayetin talimatının yurt dışından geldiği belirlendi.
Rakip çetenin üyesi sandılar
Kuştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki kişinin ölümüyle ilgili olarak kaçarken yakalanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre olayın, saldırganların baskın yaptıkları dairedekileri, rakip suç çetesi üyesi sandıkları için meydana geldiği belirlendi. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin 20 gündür kaldıkları apart otele yeni gelen mağdurları, rakip çete üyesi olarak değerlendirdikleri öğrenildi.
Hamile kadını yanlışlıkla vurduk dediler
Şüphelilerin bu bilgiyi yurt dışındaki bağlantılarına bildirdiklerini ve saldırı kararı aldıkları ortaya çıkarken cinayetlerin nasıl işlendiğini de anlattılar. Saldırı anında, şüphelileri kargo görevlisi sanarak kapıyı açan Gültekin Gezer’e kurşun yağdıran şüphelilerin bu sırada Kader Küçükçoşkun’u ise yanlışlıkla vurdukları öğrenildi. Olay sırasında içerde 5 kişinin olduğu belirlenirken, şüphelilerin asıl hedefinde olan kişininse saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Polisin yaptığı çalışmada hedef alınan dairede kalan kişilerin herhangi bir suç örgütüyle bağlantılarının tespit edilmediği belirtildi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda şüphelilere ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.