https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/sakaryada-prefabrik-evde-yangin-cikti-iki-kucuk-cocuk-hayatini-kaybetti-1095319884.html
Sakarya'da prefabrik evde yangın çıktı: İki küçük çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da prefabrik evde yangın çıktı: İki küçük çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sakarya'da bir evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşında iki küçük çocuk hayatını kaybetti. 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T13:39+0300
2025-04-11T13:39+0300
2025-04-11T13:39+0300
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Sakarya Taraklı ilçesinde bir prefabrik evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan 4 yaşındaki Ç.K. ve 3 yaşında C.K. hayatını kaybetti. Taraklı'da O.B'ye ait prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Ç.K. (4) ve C.K'nin (3) cansız bedeni bulundu.Yangında yaralanan anne D.K. (35) hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen baba S.K. (38) ise sinir krizi geçirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ikitellide-kimya-deposunda-yangin-yangina-mudahale-suruyor-1095316352.html
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yangın, sakarya
Sakarya'da prefabrik evde yangın çıktı: İki küçük çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da bir evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşında iki küçük çocuk hayatını kaybetti.
Sakarya Taraklı ilçesinde bir prefabrik evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan 4 yaşındaki Ç.K. ve 3 yaşında C.K. hayatını kaybetti.
Taraklı'da O.B'ye ait prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Ç.K. (4) ve C.K'nin (3) cansız bedeni bulundu.
Yangında yaralanan anne D.K. (35) hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen baba S.K. (38) ise sinir krizi geçirdi.