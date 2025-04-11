https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/sakaryada-prefabrik-evde-yangin-cikti-iki-kucuk-cocuk-hayatini-kaybetti-1095319884.html

Sakarya'da prefabrik evde yangın çıktı: İki küçük çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'da prefabrik evde yangın çıktı: İki küçük çocuk hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sakarya'da bir evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşında iki küçük çocuk hayatını kaybetti. 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T13:39+0300

2025-04-11T13:39+0300

2025-04-11T13:39+0300

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Sakarya Taraklı ilçesinde bir prefabrik evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan 4 yaşındaki Ç.K. ve 3 yaşında C.K. hayatını kaybetti. Taraklı'da O.B'ye ait prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Ç.K. (4) ve C.K'nin (3) cansız bedeni bulundu.Yangında yaralanan anne D.K. (35) hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen baba S.K. (38) ise sinir krizi geçirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ikitellide-kimya-deposunda-yangin-yangina-mudahale-suruyor-1095316352.html

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